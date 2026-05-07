Alexandra Duckadam şi fiica sa, pe Ramon Sanchez Pizjuan, la 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni

Alexandra Duckadam şi fiica sa, Julianne, au vizitat joi stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, arena pe care Steaua Bucureşti a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Pe 7 mai 1986, formaţia din Ghencea învingea Barcelona la loviturile de departajare şi devenea prima echipă din Europa de Est care cucerea marele trofeu.

Helmut Duckadam a apărat atunci toate cele patru lovituri ale catalanilor, executate de Alexanko, Pedraza, Pichi Alonso şi Marcos. Pentru Steaua au marcat Marius Lăcătuş şi Gabi Balint.

Helmut Duckadam a scris istorie în urmă cu fix 40 de ani şi a intrat în Cartea Recordurilor, după cele patru penalty-uri apărate. Astfel, Alexandra Duckadam, care a mai fost la Sevilla alături de regretatul portar, a dorit să o aducă şi pe fiica lor, Julianne, în locul în care tatăl ei a scris istorie.



Helmut Duckadam a decedat pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. La două zile de la deces, preşedintele de atunci al României, Klaus Iohannis, l-a decorat post-mortem pe Duckadam cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler.