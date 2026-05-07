Alexandra Duckadam şi fiica sa, pe Ramon Sanchez Pizjuan, la 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni

Alex Masgras Publicat: 7 mai 2026, 15:15

Alexandra Duckadam şi fiica sa, Julianne / Instagram

Alexandra Duckadam şi fiica sa, Julianne, au vizitat joi stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, arena pe care Steaua Bucureşti a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Pe 7 mai 1986, formaţia din Ghencea învingea Barcelona la loviturile de departajare şi devenea prima echipă din Europa de Est care cucerea marele trofeu.

Helmut Duckadam a apărat atunci toate cele patru lovituri ale catalanilor, executate de Alexanko, Pedraza, Pichi Alonso şi Marcos. Pentru Steaua au marcat Marius Lăcătuş şi Gabi Balint.

Helmut Duckadam a scris istorie în urmă cu fix 40 de ani şi a intrat în Cartea Recordurilor, după cele patru penalty-uri apărate. Astfel, Alexandra Duckadam, care a mai fost la Sevilla alături de regretatul portar, a dorit să o aducă şi pe fiica lor, Julianne, în locul în care tatăl ei a scris istorie.

 
Helmut Duckadam a decedat pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. La două zile de la deces, preşedintele de atunci al României, Klaus Iohannis, l-a decorat post-mortem pe Duckadam cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler.

“Acest 7 mai o să fie unul special. Am ales să merg cu fiica mea la Sevilla. Deci în acea zi magnifică de 7 mai, la 40 de ani distanţă…

O să fiu prezentă cu Julianne pe stadion şi o să trăim puţin din ce s-a întâmplat acolo. Julianne nu a mai fost şi vreau să o duc şi pe ea acolo unde tatăl ei a făcut performanţă”, a spus Alexandra Duckadam în urmă cu câteva zile.

Câştigarea Cupei Campionilor de către Steaua a fost cea mai importantă performanţă a unei echipe de club româneşti în competiţiile europene. Steaua avea să cucerească în 1987 şi Supercupa Europei. În 1989 Steaua a mai jucat o finală de Cupa Campionilor, pierdută însă, 0-4, contra lui AC Milan.

