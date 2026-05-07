Alexandra Duckadam şi fiica sa, Julianne, au vizitat joi stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, arena pe care Steaua Bucureşti a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Pe 7 mai 1986, formaţia din Ghencea învingea Barcelona la loviturile de departajare şi devenea prima echipă din Europa de Est care cucerea marele trofeu.
Helmut Duckadam a apărat atunci toate cele patru lovituri ale catalanilor, executate de Alexanko, Pedraza, Pichi Alonso şi Marcos. Pentru Steaua au marcat Marius Lăcătuş şi Gabi Balint.
Alexandra Duckadam şi fiica sa, pe Ramon Sanchez Pizjuan, la 40 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni
Helmut Duckadam a scris istorie în urmă cu fix 40 de ani şi a intrat în Cartea Recordurilor, după cele patru penalty-uri apărate. Astfel, Alexandra Duckadam, care a mai fost la Sevilla alături de regretatul portar, a dorit să o aducă şi pe fiica lor, Julianne, în locul în care tatăl ei a scris istorie.
View this post on Instagram
A post shared by Alexandra Duckadam (@alex_duckadam)
Helmut Duckadam a decedat pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. La două zile de la deces, preşedintele de atunci al României, Klaus Iohannis, l-a decorat post-mortem pe Duckadam cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler.
“Acest 7 mai o să fie unul special. Am ales să merg cu fiica mea la Sevilla. Deci în acea zi magnifică de 7 mai, la 40 de ani distanţă…
O să fiu prezentă cu Julianne pe stadion şi o să trăim puţin din ce s-a întâmplat acolo. Julianne nu a mai fost şi vreau să o duc şi pe ea acolo unde tatăl ei a făcut performanţă”, a spus Alexandra Duckadam în urmă cu câteva zile.
Câştigarea Cupei Campionilor de către Steaua a fost cea mai importantă performanţă a unei echipe de club româneşti în competiţiile europene. Steaua avea să cucerească în 1987 şi Supercupa Europei. În 1989 Steaua a mai jucat o finală de Cupa Campionilor, pierdută însă, 0-4, contra lui AC Milan.
- Filipe Coelho nu se gândește la titlu, deși meciul cu CFR Cluj îi poate aduce pe olteni aproape de trofeu
- Decizia radicală a fanilor lui Dinamo după scandalul declanşat de noua stemă a “câinilor”!
- Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului
- Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni
- Fotbalistul lui Real Madrid, gata să ia o decizie radicală! Ia în calcul retragerea la vârsta de 30 de ani