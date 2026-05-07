Home | Fotbal | La Liga | Momentul în care Valverde și Tchouameni au sărit la bătaie! Ce s-a întâmplat astăzi la antrenament

Momentul în care Valverde și Tchouameni au sărit la bătaie! Ce s-a întâmplat astăzi la antrenament

Sebastian Ujica Publicat: 7 mai 2026, 17:09

Comentarii
Momentul în care Valverde și Tchouameni au sărit la bătaie! Ce s-a întâmplat astăzi la antrenament

Federico Valverde și Aurelien Tchouameni s-au luat la bătaie la antrenamentul Realului / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dacă miercuri a fost doar o ceartă între Fede Valverde și Aurelien Tchouameni la antrenamentul lui Real Madrid, situația a degenerat astăzi: cei doi s-au luat la bătaie!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atât Marca, cât și AS confirmă incidentul, iar Valverde a ajuns la clinica Blua Sanitas de lângă baza de antrenament cu o tăietură la față. Valverde a avut nevoie chiar de puncte de sutură.

De la ce a pornit bătaia

Situația tensionată de la Real Madrid nu s-a calmat după cearta de miercuri. Iar înainte de startul antrenamentului de astăzi, Valverde a refuzat să dea noroc cu Tchouameni înainte ca jucătorii să iasă pe teren. Acest lucru a făcut ca situația să fie tensionată pe tot parcursul antrenamentului.

Ulterior, în timpul unui meci de antrenament, cei doi jucători au avut intrări dure unul la celălalt, în special Valverde. Astfel că Tchouameni a fost cel care a cedat, într-un final, la finalul ședinței de pregătire.

Cei doi jucători s-au luat la bataie, iar cel care a suferit mai mult a fost Valverde, însă nu din cauza unei lovituri intenționate a lui Tchouameni a suferit o tăietură, scriu jurnaliștii spanioli. Valverde a mers însă la spital pentru a primit îngrijiri medicale, iar antrenorul echipei, Alvaro Arbeloa, l-a însoțit.

Reclamă
Reclamă

Real Madrid joacă în acest weekend contra marii rivale, FC Barcelona.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Observator
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Ce pasiuni ascunse avea Mircea Lucescu. Nepotul său, Matei, a făcut o dezvăluire unică
Fanatik.ro
Ce pasiuni ascunse avea Mircea Lucescu. Nepotul său, Matei, a făcut o dezvăluire unică
18:00

Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului
17:58

Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni
17:43

Fotbalistul lui Real Madrid, gata să ia o decizie radicală! Ia în calcul retragerea la vârsta de 30 de ani
17:37

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 mai
17:17

Crystal Palace – Șahtior și Strasbourg – Rayo LIVE TEXT (22:00). Andrei Rațiu, la un pas de prima finală europeană
17:07

Aston Villa – Nottingham Forest și Freiburg – Braga LIVE TEXT (22:00). Ultimele bătălii pentru finala de la Istanbul
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el” 3 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 4 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat” 5 “Plec cu el să căutăm jucători” Anunţul lui Mihai Stoica despre antrenorul care a luat două titluri la rând cu FCSB! 6 Situația a scăpat de sub control la Real Madrid! Doi jucători s-au luat la bătaie la ultimul antrenament
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSBDecizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB