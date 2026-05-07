Momentul în care Valverde și Tchouameni au sărit la bătaie! Ce s-a întâmplat astăzi la antrenament

Dacă miercuri a fost doar o ceartă între Fede Valverde și Aurelien Tchouameni la antrenamentul lui Real Madrid, situația a degenerat astăzi: cei doi s-au luat la bătaie!
Atât Marca, cât și AS confirmă incidentul, iar Valverde a ajuns la clinica Blua Sanitas de lângă baza de antrenament cu o tăietură la față. Valverde a avut nevoie chiar de puncte de sutură.
De la ce a pornit bătaia
Situația tensionată de la Real Madrid nu s-a calmat după cearta de miercuri. Iar înainte de startul antrenamentului de astăzi, Valverde a refuzat să dea noroc cu Tchouameni înainte ca jucătorii să iasă pe teren. Acest lucru a făcut ca situația să fie tensionată pe tot parcursul antrenamentului.
Ulterior, în timpul unui meci de antrenament, cei doi jucători au avut intrări dure unul la celălalt, în special Valverde. Astfel că Tchouameni a fost cel care a cedat, într-un final, la finalul ședinței de pregătire.
Cei doi jucători s-au luat la bataie, iar cel care a suferit mai mult a fost Valverde, însă nu din cauza unei lovituri intenționate a lui Tchouameni a suferit o tăietură, scriu jurnaliștii spanioli. Valverde a mers însă la spital pentru a primit îngrijiri medicale, iar antrenorul echipei, Alvaro Arbeloa, l-a însoțit.
Real Madrid joacă în acest weekend contra marii rivale, FC Barcelona.
