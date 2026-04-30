Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB. Marea condiție pusă: „Dacă nu acceptă, îl tăiem de pe listă”

Viviana Moraru Publicat: 30 aprilie 2026, 22:34

Comentarii
Mihai Stoica, înaintea unui meci - Hepta

Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că așteaptă ca Gigi Becali să-și dea acordul în privința noului tehnician.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a transmis că noul antrenor va fi străin, dorind să o antreneze pe FCSB. Pentru moment, Gigi Becali încă se gândește la varianta revenirii lui Elias Charalambous, care a refuzat însă propunerea de a se întoarce pe banca roș-albaștrilor.

Mihai Stoica a mai declarat că noul antrenor va fi nevoit să accepte o condiție, înainte să semneze cu FCSB. Acesta va trebui să accepte faptul că nu-și va putea aduce propriul staff, ci va lucra cu cei care sunt deja la formația campioană.

În caz contrar, dacă nu va accepta acest lucru, antrenorul dorit de FCSB nu va mai ajunge, în cele din urmă, pe banca echipei. El va putea aduce la formația roș-albastră doar un preparator fizic.

Am o ordine făcută, aștept să-mi dea Gigi OK-ul, am lista finală, e un nume și omul vrea să vină, ne înțelegem și la salariu, și la tot, și la componența staff-ului.

Reclamă
Reclamă

Nu pot să dau niciun detaliu despre, nu vreau să discut absolut nimic despre persoana respectivă (n.r. – antrenorul dorit). O să vină dintr-o țară frumoasă, încărcată de istorie.

Gigi tot vrea să mai vorbească cu Elias, care a refuzat, dar… și el e om, se poate răzgândi.

Nu am nicio idee dacă mai revine Elias. Poate cu o discuție între Gigi și Elias se rezolvă altfel problema, dar deocamdată nu a avut loc, poate o să aibă loc. Elias nu mai este în țară.

Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grameAu apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame
Reclamă

Am purtat o discuție cu Alin Stoica și i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa și analistul video Ionuț Zottu vor face parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni! Este o condiție pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume.

Cu toți antrenorii pe care îi am pe listă, condiția asta, pot veni doar cu preparator fizic. Să se ducă în altă parte dacă vrea un secund, avem staff, stăm foarte, foarte bine la staff”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care va fi finala Champions League din acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Staţiunile din România unde găsești cazare mai ieftină de 1 Mai. Vremea a influenţat reducerile last-minute
Observator
Staţiunile din România unde găsești cazare mai ieftină de 1 Mai. Vremea a influenţat reducerile last-minute
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”
23:55

Anunţul presei din Spania, după ce s-a scris despre un acord al lui Jurgen Klopp cu Real Madrid! Decizia lui Perez
23:55

Nottingham – Aston Villa 1-0 și Braga – Freiburg 2-1, în semifinalele Europa League! Portughezii au dat lovitura în prelungiri
23:36

Alexandru Băluță și-a anunțat plecarea de la echipă. Mesajul postat de fostul jucător al FCSB-ului: „Final de poveste”
23:20

Rayo Vallecano, cu Rațiu titular, succes la limită în semifinala cu Strasbourg. Crystal Palace, ca și calificată în finala UECL
23:15

VIDEOCampionul mondial Emiliano “Dibu” Martinez, în formă maximă înainte de World Cup 2026! Paradă senzaţională
23:05

Record istoric în Șahtior – Crystal Palace. Gol după doar 21 de secunde în semifinala de Conference League
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB 2 FotoReacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani 3 Gică Hagi e al doilea cel mai bogat selecționer de pe planetă! Singurul antrenor care îi întrece averea “Regelui” 4 Simone Inzaghi a analizat ce a făcut Cristi Chivu la Inter și s-a pronunțat: “L-am văzut lucrând” 5 FRF a anunţat cele 9 echipe din Liga 1 care au primit licenţa pentru cupele europene. Cine lipseşte de pe listă 6 VIDEOA încălcat o lege nescrisă și l-a scos din minți pe Simeone! Ce s-a întâmplat imediat după Atletico – Arsenal
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter