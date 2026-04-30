Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB. Marea condiție pusă: „Dacă nu acceptă, îl tăiem de pe listă”

Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că așteaptă ca Gigi Becali să-și dea acordul în privința noului tehnician.
Mihai Stoica a transmis că noul antrenor va fi străin, dorind să o antreneze pe FCSB. Pentru moment, Gigi Becali încă se gândește la varianta revenirii lui Elias Charalambous, care a refuzat însă propunerea de a se întoarce pe banca roș-albaștrilor.
Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB
Mihai Stoica a mai declarat că noul antrenor va fi nevoit să accepte o condiție, înainte să semneze cu FCSB. Acesta va trebui să accepte faptul că nu-și va putea aduce propriul staff, ci va lucra cu cei care sunt deja la formația campioană.
În caz contrar, dacă nu va accepta acest lucru, antrenorul dorit de FCSB nu va mai ajunge, în cele din urmă, pe banca echipei. El va putea aduce la formația roș-albastră doar un preparator fizic.
„Am o ordine făcută, aștept să-mi dea Gigi OK-ul, am lista finală, e un nume și omul vrea să vină, ne înțelegem și la salariu, și la tot, și la componența staff-ului.
Nu pot să dau niciun detaliu despre, nu vreau să discut absolut nimic despre persoana respectivă (n.r. – antrenorul dorit). O să vină dintr-o țară frumoasă, încărcată de istorie.
Gigi tot vrea să mai vorbească cu Elias, care a refuzat, dar… și el e om, se poate răzgândi.
Nu am nicio idee dacă mai revine Elias. Poate cu o discuție între Gigi și Elias se rezolvă altfel problema, dar deocamdată nu a avut loc, poate o să aibă loc. Elias nu mai este în țară.
Am purtat o discuție cu Alin Stoica și i-am spus că el, Lucian Filip, Marius Popa și analistul video Ionuț Zottu vor face parte din staff-ul tehnic, indiferent ce antrenor va veni! Este o condiție pusă de club noului antrenor, dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul nume.
Cu toți antrenorii pe care îi am pe listă, condiția asta, pot veni doar cu preparator fizic. Să se ducă în altă parte dacă vrea un secund, avem staff, stăm foarte, foarte bine la staff”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
