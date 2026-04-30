Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica a reacţionat, după comunicatul FRF: “Nu ne sucim noi că vreţi voi”! Ce a vorbit cu Gică Hagi

Mihai Stoica a reacţionat, după comunicatul FRF: “Nu ne sucim noi că vreţi voi”! Ce a vorbit cu Gică Hagi

Bogdan Stănescu Publicat: 30 aprilie 2026, 22:24

Mihai Stoica a reacţionat, după comunicatul FRF: Nu ne sucim noi că vreţi voi! Ce a vorbit cu Gică Hagi

Mihai Stoica la un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica (60 de ani), a reacţionat, după comunicatul transmis de FRF, legat de cererea cluburilor ca startul sezonului următor să se amâne.

FRF a precizat că a fost deja aprobat calendarul sezonului următor al Ligii 1. Cluburile ceruseră amânarea cu o săptămână a începutului campionatului viitor. Acesta e programat să înceapă pe 10 iulie, iar cluburile din Liga 1 voiau să înceapă pe 17 iulie.

Mihai Stoica a reacţionat, după comunicatul FRF: “Nu trebuia să dea comunicat. Asta e în genul «nu ne sucim noi că vreți voi!»”

Nu trebuia să dea comunicat FRF, noi știm asta. Asta este în genul: «bă, nu ne sucim noi că vreți voi!». Problema este în felul următor: da, dom’le, e o greșeală, dar acum ce facem? Nu putem repara o greșeală. Și-au făcut program cei de la Federație? Pe 6 joacă ultimul meci echipa națională.

Noi ne-am făcut programul știind că vom începe pe 11-12 și ne-am făcut turneu în străinătate din 19 (n.r. iunie) până pe 2 iulie. Nu prea sunt două săptămâni. Jucătorii care vor merge la echipa națională, indiferent dacă vom juca sau nu în finala barajului, vor juca pe 6 iunie la națională, asta e problema”.

Repet, noi am cerut să jucăm în perioada 11-19, acesta a fost punctul nostru de vedere, dar acum asta este. Vorbeam cu Gică Hagi acum și chiar l-am întrebat ce mă sfătuiește cu jucătorii de la națională. El a zis minimum două săptămâni pauză, să nu te gândești la altceva, mai ales după un sezon ca acesta cum a fost la noi. Dar, mă rog, Federația ne-a obișnuit”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Ca urmare a informațiilor apărute în mass-media, administrația FRF precizează:

În ultima ședință a Comitetului Executiv, din data de 16 aprilie 2026, a fost aprobat calendarul competițional al Superligii în forma în care a fost prezentat de domnul Gino Iorgulescu. Menționăm că președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a specificat în plenul ședinței că propunerea vine ca urmare a consultării cu cluburile din Superligă”, a transmis FRF, într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

Cluburile solicitaseră amânarea startului sezonului viitor al Ligii 1 cu o săptămână invocând timpul insuficient pentru odihna jucătorilor.

Staţiunile din România unde găsești cazare mai ieftină de 1 Mai. Vremea a influenţat reducerile last-minute
Cine este Vera Mitran, viitoarea soție a milionarului Ioan Niculae. A fost numită prefect de Ilie Bolojan
