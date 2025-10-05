"Am învăţat să merg din nou". Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren: "Am luat-o de la zero" - Antena Sport

Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren, după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie, într-un meci cu Elfsborg din Europa League. Fundaşul naţionalei s-a accidentat la ligamentul încrucişat anterior şi a avut nevoie de operaţie.

De atunci, Drăguşin nu a mai bifat niciun meci, mărturisind că în curând va reveni pe teren. Fundaşul lui Tottenham a dezvăluit că deja se antrenează alături de ceilalţi coechipieri de la Spurs.

Radu Drăguşin a mai oferit detalii şi despre perioada recuperării. El a transmis, într-un eveniment organizat de BRD, bancă al cărei ambasador este, că a luat-o de la zero cu totul şi a învăţat să meargă din nou.

“Despre acea zi? A fost un moment în care am simțit că nu era ceva în regulă cu genunchiul meu. Am simțit că ceva s-a rupt. Nu am știut inițial pentru că n-am mai experimentat așa ceva. Am făcut RMN și a venit diagnosticul. De ce fix mie? Eu n-am avut accidentări grave, niciodată ceva de genul ăsta. Nu am știut cum să reacționez. Am fost surprins, nu m-am așteptat la acest lucru.

Familia mea a făcut diferența. Mi-a fost alături și m-a susținut. Eu am încercat imediat după operație să revin în jurul băieților. Acolo mă simt în largul meu. Lângă ei, la antrenament. Așa am acceptat situația. Un lucru foarte important e să accepți. Câteva zile mi-a luat sa accept. După accidentare ai 1000 de gânduri. Pe teren ești in largul tău, în mediul tău, te gândești sa câștigi și să joci cât mai bine.