"Am învăţat să merg din nou". Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren: "Am luat-o de la zero" - Antena Sport

“Am învăţat să merg din nou”. Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren: “Am luat-o de la zero”

Publicat: 5 octombrie 2025, 14:21

Radu Drăgușin, pe banca naționalei / Profimedia

Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren, după accidentarea teribilă suferită la finalul lunii ianuarie, într-un meci cu Elfsborg din Europa League. Fundaşul naţionalei s-a accidentat la ligamentul încrucişat anterior şi a avut nevoie de operaţie.

De atunci, Drăguşin nu a mai bifat niciun meci, mărturisind că în curând va reveni pe teren. Fundaşul lui Tottenham a dezvăluit că deja se antrenează alături de ceilalţi coechipieri de la Spurs.

Radu Drăguşin e tot mai aproape de revenirea pe teren

Radu Drăguşin a mai oferit detalii şi despre perioada recuperării. El a transmis, într-un eveniment organizat de BRD, bancă al cărei ambasador este, că a luat-o de la zero cu totul şi a învăţat să meargă din nou.

“Despre acea zi? A fost un moment în care am simțit că nu era ceva în regulă cu genunchiul meu. Am simțit că ceva s-a rupt. Nu am știut inițial pentru că n-am mai experimentat așa ceva. Am făcut RMN și a venit diagnosticul. De ce fix mie? Eu n-am avut accidentări grave, niciodată ceva de genul ăsta. Nu am știut cum să reacționez. Am fost surprins, nu m-am așteptat la acest lucru.

Familia mea a făcut diferența. Mi-a fost alături și m-a susținut. Eu am încercat imediat după operație să revin în jurul băieților. Acolo mă simt în largul meu. Lângă ei, la antrenament. Așa am acceptat situația. Un lucru foarte important e să accepți. Câteva zile mi-a luat sa accept. După accidentare ai 1000 de gânduri. Pe teren ești in largul tău, în mediul tău, te gândești sa câștigi și să joci cât mai bine.

A fost o perioada lungă până să învăț să merg din nou! Nu te gândești că trebuie sa iei lucrurile astea de la început. Practic am avut tot piciorul oprit! Din momentul în care am fost operat și am început recuperarea, am avut un plan bine stabilit. L-am urmat la fiecare mișcare.

Sunt foarte aproape de revenire! O simt. De o lună mă antrenez cu colegii mei. Urmează să intru 100% la antrenamente. Pot să spun că în aceste opt luni am stat mai mult în sala de forță. Trebuie să-ți recapeți musculatura, forța. E o accidentare care te face să o iei de la zero”, a declarat Radu Drăguşin.

