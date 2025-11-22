"Am plâns două zile, eram lat" Florin Bratu, dezvăluiri despre decizia care l-a dărâmat, luată de Victor Piţurcă - Antena Sport

Florin Bratu (45 de ani) a mărturisit că nici acum nu a uitat decizia luată de Victor Piţurcă (67 de ani) în urmă cu 17 ani. Piţurcă, la acel moment selecţioner al României, l-a lăsat acasă pe Bratu. Atacantul ar fi putut să fie în lotul României la EURO 2008, dar Piţurcă a preferat alţi jucători în locul lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bratu e convins că merita să fie la EURO 2008. El a povestit prin ce momente grele a trecut după ce Piţurcă i-a comunicat decizia.

Florin Bratu şi-a amintit că decizia lui Piţurcă, de a-l lăsa acasă la EURO 2008, l-a “distrus” psihic: “A căzut cerul pe mine!”

„L-am iertat pe Pițurcă, dar n-am uitat. Mă întâlnesc cu nea Piți acum, mi-e drag de el, e un tip mișto, să stai la cafea cu el, să vorbești. Dar am un ac adânc în suflet…

Meritam să merg la Euro 2008! Eu mă raportez la forma sportivă. Mutu era numărul 1, clar, însă eu eram cel mai în formă atacant din România, goluri multe, sezon foarte bun.

În lot au fost Marica – nu juca la Stuttgart, Daniel Niculae – juca și nu juca în Franța, și Marius Niculae – era la Inverness, nu într-o formă fantastică. Eu, după Mutu, eram atunci cel mai în formă. Cu toate astea, am fost lăsat acasă”, a declarat Florin Bratu pentru gsp.ro.