"Am plâns două zile, eram lat" Florin Bratu, dezvăluiri despre decizia care l-a dărâmat, luată de Victor Piţurcă - Antena Sport

Florin Bratu (45 de ani) a mărturisit că nici acum nu a uitat decizia luată de Victor Piţurcă (67 de ani) în urmă cu 17 ani. Piţurcă, la acel moment selecţioner al României, l-a lăsat acasă pe Bratu. Atacantul ar fi putut să fie în lotul României la EURO 2008, dar Piţurcă a preferat alţi jucători în locul lui.
Bratu e convins că merita să fie la EURO 2008. El a povestit prin ce momente grele a trecut după ce Piţurcă i-a comunicat decizia.
Florin Bratu şi-a amintit că decizia lui Piţurcă, de a-l lăsa acasă la EURO 2008, l-a “distrus” psihic: “A căzut cerul pe mine!”
„L-am iertat pe Pițurcă, dar n-am uitat. Mă întâlnesc cu nea Piți acum, mi-e drag de el, e un tip mișto, să stai la cafea cu el, să vorbești. Dar am un ac adânc în suflet…
Meritam să merg la Euro 2008! Eu mă raportez la forma sportivă. Mutu era numărul 1, clar, însă eu eram cel mai în formă atacant din România, goluri multe, sezon foarte bun.
În lot au fost Marica – nu juca la Stuttgart, Daniel Niculae – juca și nu juca în Franța, și Marius Niculae – era la Inverness, nu într-o formă fantastică. Eu, după Mutu, eram atunci cel mai în formă. Cu toate astea, am fost lăsat acasă”, a declarat Florin Bratu pentru gsp.ro.
“M-am blocat. Ce să-i mai zic?”
Bratu şi-a amintit şi cum i-a comunicat Piţurcă decizia luată. „Coboram scările la Mogoșoaia, nea Piți la masă, bea cafeaua, ne pregăteam să ieșim la antrenament. Eram cu ghetele în mână și mă cheamă: «Bratone, vino puțin». A căzut cerul pe mine! «Gata, am pus-o, eu rămân acum!». Am stat de vorbă cu el, îmi zice: «Bratone, a trebuit să aleg între tine și Marica. Tu ești mai în formă acum, dar ăsta a jucat mai mult în preliminarii». M-am blocat. Ce să-i mai zic? «Bine, nea Piți, dacă ai luat decizia asta…»”, a povestit Bratu pentru sursa citată.
România a fost aproape de calificarea din “grupa morţii” la EURO 2008. Tricolorii au făcut 0-0 cu Franţa, 1-1 cu Italia şi 0-2 cu Olanda. Mutu a deschis scorul în minutul 55 al meciului cu Squadra Azzurra, profitând de o gafă a lui Zambrotta şi învingându-l pe Buffon cu un şut la colţul scurt. Acelaşi Mutu a ratat un penalty în minutul 81 al meciului. Cu o victorie cu Italia tricolorii s-ar fi calificat din “grupa morţii”. Panucci a înscris golul italienilor în minutul 56.
Italia, care s-a calificat in extremis, cu 4 puncte, din grupa României, alături de Olanda, ce a avut maximum de puncte, avea să fie eliminată în sferturile EURO 2008 de Spania, la loviturile de departajare. Spania avea să câştige EURO 2008, învingând cu 1-0, în finală, Germania. Fernando Torres a marcat singurul gol al finalei.
