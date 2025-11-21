Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 21 noiembrie 2025, 16:21

Andrei Rațiu la Rayo Vallecano / Profimedia

Deși s-a vorbit despre mai multe oferte venite la adresa internaționalului român, Andrei Rațiu a semnat prelungirea contractului cu spaniolii de la Rayo Vallecano.

Noul acord dintre fundașul dreapta și clubul din La Liga este valabil până la sfârșitul sezonului 2029/2030. Jucătorul este cotat în prezent la 12 milioane de euro.

Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano

Transferat definitiv de Rayo Vallecano în vara anului 2023, Andrei Rațiu a semnat prelungirea contractului cu formația clasată în prezent pe locul 12 în campionatul Spaniei.

Noul acord dintre cele două părți este valabil până în vara anului 2030. Cel mai probabil, românul va avea și o altă clauză de reziliere, având în vedere faptul că mai multe cluburi și-au arătat interesul pentru el.

„Andrei Rațiu și Rayo Vallecano de Madrid au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului său până la sfârșitul sezonului 2029-2030. Andrei, care s-a alăturat clubului în sezonul 2023/24, a devenit un jucător cheie în succesele sportive ale primei echipe în ultimele campanii.

Suntem bucuroși să continuăm să facem istorie împreună, Andrei!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

  • 67 de meciuri, 4 goluri și 4 assist-uri sunt cifrele sale la Rayo Vallecano

