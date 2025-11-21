Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 - Antena Sport

Deși s-a vorbit despre mai multe oferte venite la adresa internaționalului român, Andrei Rațiu a semnat prelungirea contractului cu spaniolii de la Rayo Vallecano.
Noul acord dintre fundașul dreapta și clubul din La Liga este valabil până la sfârșitul sezonului 2029/2030. Jucătorul este cotat în prezent la 12 milioane de euro.
Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano
Transferat definitiv de Rayo Vallecano în vara anului 2023, Andrei Rațiu a semnat prelungirea contractului cu formația clasată în prezent pe locul 12 în campionatul Spaniei.
Noul acord dintre cele două părți este valabil până în vara anului 2030. Cel mai probabil, românul va avea și o altă clauză de reziliere, având în vedere faptul că mai multe cluburi și-au arătat interesul pentru el.
„Andrei Rațiu și Rayo Vallecano de Madrid au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului său până la sfârșitul sezonului 2029-2030. Andrei, care s-a alăturat clubului în sezonul 2023/24, a devenit un jucător cheie în succesele sportive ale primei echipe în ultimele campanii.
Suntem bucuroși să continuăm să facem istorie împreună, Andrei!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.
- 67 de meciuri, 4 goluri și 4 assist-uri sunt cifrele sale la Rayo Vallecano
OFICIAL | Andrei Ratiu será jugador del Rayo Vallecano hasta final de la temporada 2029-30.https://t.co/40Gg68DGbu pic.twitter.com/P9Bg7NohGz
— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) November 21, 2025
- Veste bună pentru Barcelona! Anunțul făcut de Hansi Flick
- Incredibil! Barcelona i-ar fi cerut lui Robert Lewandowski să nu marcheze în două meciuri
- Cât costă biletele la meciurile Barcelonei pe Camp Nou! “Preţuri nebune” după renovarea arenei
- “Profeția” lui Lamine Yamal înainte de revenirea Barcelonei pe Camp Nou: “Istoria va fi scrisă”
- Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro