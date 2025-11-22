Mircea Rednic, asaltat de oferte după despărţirea de Standard Liege! Două dintre acestea, chiar din România! - Antena Sport

Mircea Rednic (63 de ani) a dezvăluit că nu a dus lipsă de oferte după despărţirea de Standard Liege. Rednic a stat pe banca lui Standard numai 5 meciuri, obţinând două victorii, pierzând de două ori şi remizând într-un meci. Ambele înfrângeri au fost umilitoare, 0-3 atât cu Union Saint-Gilloise, cât şi cu Cercle Brugge, iar conducerea lui Standard a decis să se despartă rapid de Rednic.

Rednic a precizat că a avut, după despărţirea de formaţia belgiană, două oferte din campionatul României, dar şi propuneri tentante din Golf. Una dintre echipele care dorea să îl aducă pe bancă a fost Dibba SCC, din Emiratele Arabe Unite.

“Am avut oferte, două chiar din România. Nu a fost cazul însă, nici nu puteam să semnez. Le-am mulțumit. Am avut propuneri din Golf, din Emiratele Arabe Unite. Am înțeles că s-a dus acolo un antrenor român, care a fost pe la Ploiești, Ciprian Panait.

Dacă vorbim de România, este clar că sunt puține echipe care au proiecte, care au răbdare și dau încredere antrenorului. Vedeți ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova, la Universitatea Cluj.

Toți sunt pe moment, pe rezultate și nu au o stabilitate. Jos pălăria pentru cei de la Hermannstadt, care merg pe mâna lui Măldărășanu. Au început prost și anul trecut, dar au câștigat play-out-ul. La fel și anul acesta (n.r: au avut un start slab)”, a declarat Mircea Rednic pentru digisport.ro.