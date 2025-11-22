Mircea Rednic, asaltat de oferte după despărţirea de Standard Liege! Două dintre acestea, chiar din România! - Antena Sport

Mircea Rednic (63 de ani) a dezvăluit că nu a dus lipsă de oferte după despărţirea de Standard Liege. Rednic a stat pe banca lui Standard numai 5 meciuri, obţinând două victorii, pierzând de două ori şi remizând într-un meci. Ambele înfrângeri au fost umilitoare, 0-3 atât cu Union Saint-Gilloise, cât şi cu Cercle Brugge, iar conducerea lui Standard a decis să se despartă rapid de Rednic.
Rednic a precizat că a avut, după despărţirea de formaţia belgiană, două oferte din campionatul României, dar şi propuneri tentante din Golf. Una dintre echipele care dorea să îl aducă pe bancă a fost Dibba SCC, din Emiratele Arabe Unite.
Mircea Rednic a refuzat mai multe oferte după despărţirea de Standard Liege
“Am avut oferte, două chiar din România. Nu a fost cazul însă, nici nu puteam să semnez. Le-am mulțumit. Am avut propuneri din Golf, din Emiratele Arabe Unite. Am înțeles că s-a dus acolo un antrenor român, care a fost pe la Ploiești, Ciprian Panait.
Dacă vorbim de România, este clar că sunt puține echipe care au proiecte, care au răbdare și dau încredere antrenorului. Vedeți ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova, la Universitatea Cluj.
Toți sunt pe moment, pe rezultate și nu au o stabilitate. Jos pălăria pentru cei de la Hermannstadt, care merg pe mâna lui Măldărășanu. Au început prost și anul trecut, dar au câștigat play-out-ul. La fel și anul acesta (n.r: au avut un start slab)”, a declarat Mircea Rednic pentru digisport.ro.
Rednic are câte un titlu cu Rapid şi Dinamo ca antrenor
Mircea Rednic a bifat numeroase echipe ca antrenor. Rapid, FCM Bacău, Al-Nassr, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iași, Viitorul (în prezent Farul) și UTA sunt echipele pe care “Puriul” le-a antrenat.
A câştigat campionatul în România, ca antrenor, cu Rapid şi cu Dinamo. Mai are în palmares o Cupă a României şi două Supercupe, ambele cucerite cu Rapid. Ca jucător a cucerit trei titluri, două cu Dinamo şi unul cu Rapid şi 4 Cupe ale României, 3 cu Dinamo şi una cu Rapid. A cucerit Cupa Belgiei cu Standard Liege în sezonul 1992-1993. 83 de meciuri a jucat Rednic pentru naţionala mare a României, marcând 2 goluri.
În 1981 Mircea Rednic a fost prezent, alături de naţionala României de Tineret, la Mondialul din Australia. Tricolorii au obţinut atunci cea mai mare performanţă a unei echipe naţionale din istoria fotbalului românesc, locul 3. România a învins Anglia în finala mică, cu un gol marcat de Romulus Gabor, “Gheata de Aur” a turneului final. Din naţionala de tineret a României prezentă în Australia în 1981 mai făceau parte, în afară de Rednic şi Gabor, Ioan Andone şi Gabi Balint. În semifinale România a pierdut dramatic cu Germania, 0-1, după prelungiri.
