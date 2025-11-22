Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Rednic, asaltat de oferte după despărţirea de Standard Liege! Două dintre acestea, chiar din România! - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Mircea Rednic, asaltat de oferte după despărţirea de Standard Liege! Două dintre acestea, chiar din România!

Mircea Rednic, asaltat de oferte după despărţirea de Standard Liege! Două dintre acestea, chiar din România!

Bogdan Stănescu Publicat: 22 noiembrie 2025, 11:17

Comentarii
Mircea Rednic, asaltat de oferte după despărţirea de Standard Liege! Două dintre acestea, chiar din România!

Mircea Rednic / Profimedia Images

Mircea Rednic (63 de ani) a dezvăluit că nu a dus lipsă de oferte după despărţirea de Standard Liege. Rednic a stat pe banca lui Standard numai 5 meciuri, obţinând două victorii, pierzând de două ori şi remizând într-un meci. Ambele înfrângeri au fost umilitoare, 0-3 atât cu Union Saint-Gilloise, cât şi cu Cercle Brugge, iar conducerea lui Standard a decis să se despartă rapid de Rednic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rednic a precizat că a avut, după despărţirea de formaţia belgiană, două oferte din campionatul României, dar şi propuneri tentante din Golf. Una dintre echipele care dorea să îl aducă pe bancă a fost Dibba SCC, din Emiratele Arabe Unite.

Mircea Rednic a refuzat mai multe oferte după despărţirea de Standard Liege

“Am avut oferte, două chiar din România. Nu a fost cazul însă, nici nu puteam să semnez. Le-am mulțumit. Am avut propuneri din Golf, din Emiratele Arabe Unite. Am înțeles că s-a dus acolo un antrenor român, care a fost pe la Ploiești, Ciprian Panait.

Dacă vorbim de România, este clar că sunt puține echipe care au proiecte, care au răbdare și dau încredere antrenorului. Vedeți ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova, la Universitatea Cluj.

Toți sunt pe moment, pe rezultate și nu au o stabilitate. Jos pălăria pentru cei de la Hermannstadt, care merg pe mâna lui Măldărășanu. Au început prost și anul trecut, dar au câștigat play-out-ul. La fel și anul acesta (n.r: au avut un start slab)”, a declarat Mircea Rednic pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Rednic are câte un titlu cu Rapid şi Dinamo ca antrenor

Mircea Rednic a bifat numeroase echipe ca antrenor. Rapid, FCM Bacău, Al-Nassr, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iași, Viitorul (în prezent Farul) și UTA sunt echipele pe care “Puriul” le-a antrenat.

A câştigat campionatul în România, ca antrenor, cu Rapid şi cu Dinamo. Mai are în palmares o Cupă a României şi două Supercupe, ambele cucerite cu Rapid. Ca jucător a cucerit trei titluri, două cu Dinamo şi unul cu Rapid şi 4 Cupe ale României, 3 cu Dinamo şi una cu Rapid. A cucerit Cupa Belgiei cu Standard Liege în sezonul 1992-1993. 83 de meciuri a jucat Rednic pentru naţionala mare a României, marcând 2 goluri.

În 1981 Mircea Rednic a fost prezent, alături de naţionala României de Tineret, la Mondialul din Australia. Tricolorii au obţinut atunci cea mai mare performanţă a unei echipe naţionale din istoria fotbalului românesc, locul 3. România a învins Anglia în finala mică, cu un gol marcat de Romulus Gabor, “Gheata de Aur” a turneului final. Din naţionala de tineret a României prezentă în Australia în 1981 mai făceau parte, în afară de Rednic şi Gabor, Ioan Andone şi Gabi Balint. În semifinale România a pierdut dramatic cu Germania, 0-1, după prelungiri.

Angajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energieAngajatorii, presaţi să mărească salarii. Ce măriri au primit angajaţii din IT, construcţii şi energie
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Alegeri București 2025. Lista completă și validată de BEC a candidaților la Primăria Capitalei
Fanatik.ro
Alegeri București 2025. Lista completă și validată de BEC a candidaților la Primăria Capitalei
12:18
Încredere totală pentru noua „perlă” de la FCSB: „Va fi un jucător important pentru echipa națională”
11:56
UTA – U Cluj LIVE SCORE (15:00). Arădenii țintesc a treia victorie consecutivă. Echipele probabile
11:55
Jose Mourinho s-a enervat după ce Benfica s-a chinuit cu o echipă de liga a 3-a în Cupă: “Jucătorii mă trădează”
11:37
Max Verstappen, după calificările din Las Vegas: „E ca și cum ai pilota pe gheață”
11:27
Victor Pițurcă, mesaj direct pentru Mircea Lucescu înaintea confruntării cu Turcia: „Intră în joc valoarea lui”
10:42
Gigi Becali și Mihai Stoica, sancționați de UEFA. Ce pedeapsă au primit cei doi, după amenda FCSB-ului
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 4 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 5 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor