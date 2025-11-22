Încredere totală pentru noua „perlă” de la FCSB: „Va fi un jucător important pentru echipa națională” - Antena Sport

Gabi Torje îi oferă încredere totală lui Alexandru Stoian, noua „perlă” de la FCSB. Fostul internațional a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului de 17 ani al campioanei.
Alexandru Stoian are șanse să fie titular în duelul cu Petrolul, din runda a 17-a din Liga 1. Ținând cont de accidentarea lui Daniel Bîrligea, tânărul jucător ar putea fi titularizat pe postul de atacant.
Încredere totală pentru noua „perlă” de la FCSB, Alexandru Stoian
Alexandru Stoian a fost colegul de cameră al lui Gabi Torje la Farul. Fostul internațional s-a declarat convins de faptul că puștiul campioanei va deveni un jucător important și pentru echipa națională, în viitor.
„FCSB, în acest sezon, a suferit foarte mult la jucătorul U21. Îl joacă pe Toma fundaș dreapta, care, din punctul meu de vedere, dacă-l pui număr 10, are realizări, pase de gol, goluri. Aia e poziția lui. La 20 de ani, când vin antrenorul și patronul și te întreabă: `Poți să joci fundaș dreapta?`, zici că da.
Când Stoian a debutat la Farul, a stat cu mine în cameră. Un băiat liniștit, cuminte, un jucător de valoare. Faptul că nu s-a integrat încă la FCSB este doar o chestiune de timp, calitățile lui îl recomandă.
Mai mult număr 10 juca la Constanța. În poziția aceea joacă Olaru, Tănase, Cisotti… În lateral nu știu dacă-i place să joace. Cu timpul, cred că va fi un jucător important nu doar pentru FCSB, ci și pentru echipa națională”, a declarat Gabi Torje, conform digisport.ro.
La FCSB, Alexandru Stoian a evoluat timp de jumătate de oră în ultima partidă de campionat, cu Hermannstadt. În total, de-a lungul sezonului, tânărul atacant cotat la jumătate de milion de euro a bifat zece meciuri în Liga 1, reușind să marcheze în prima etapă, în duelul cu Hermannstadt.
Alexandru Stoian a fost convocat la naționala U19 a României în această pauză internațională, fiind titular în toate cele trei meciuri bifate de „tricolori”, cu Andorra U19, Finlanda U19 și Islanda U19. În ultimul duel din preliminariile EURO U19, Stoian a reușit să marcheze și un gol.
