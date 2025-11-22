Încredere totală pentru noua „perlă” de la FCSB: „Va fi un jucător important pentru echipa națională” - Antena Sport

Gabi Torje îi oferă încredere totală lui Alexandru Stoian, noua „perlă” de la FCSB. Fostul internațional a avut doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului de 17 ani al campioanei.

Alexandru Stoian are șanse să fie titular în duelul cu Petrolul, din runda a 17-a din Liga 1. Ținând cont de accidentarea lui Daniel Bîrligea, tânărul jucător ar putea fi titularizat pe postul de atacant.

Încredere totală pentru noua „perlă” de la FCSB, Alexandru Stoian

Alexandru Stoian a fost colegul de cameră al lui Gabi Torje la Farul. Fostul internațional s-a declarat convins de faptul că puștiul campioanei va deveni un jucător important și pentru echipa națională, în viitor.

„FCSB, în acest sezon, a suferit foarte mult la jucătorul U21. Îl joacă pe Toma fundaș dreapta, care, din punctul meu de vedere, dacă-l pui număr 10, are realizări, pase de gol, goluri. Aia e poziția lui. La 20 de ani, când vin antrenorul și patronul și te întreabă: `Poți să joci fundaș dreapta?`, zici că da.

Când Stoian a debutat la Farul, a stat cu mine în cameră. Un băiat liniștit, cuminte, un jucător de valoare. Faptul că nu s-a integrat încă la FCSB este doar o chestiune de timp, calitățile lui îl recomandă.