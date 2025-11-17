"L-au suspendat" Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! - Antena Sport

Închide meniul
Antena
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!

Bogdan Stănescu Publicat: 17 noiembrie 2025, 19:14

Mircea Lucescu, într-o conferinţă / AntenaSport

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a dezvăluit că l-a abordat pe secretarul general al UEFA, Theodore Theodoridis, după meciul România – Bosnia 0-1, plângându-se de arbitrajul olandezului Danny Makkelie (42 de ani).

Lucescu a reclamat faptul că olandezul, deşi a fost sesizat din camera VAR, nu a acordat un penalty României pentru un henţ din careu.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY 

Mircea Lucescu a dezvăluit că s-a plâns de centralul meciului tur cu Bosnia, iar acesta a fost suspendatMircea Lucescu

Lucescu a dezvăluit că secretarul general al UEFA, Theodore Theodoridis, i-a dat dreptate, iar ulterior arbitrul Danny Makkelie a fost suspendat.

“În această campanie, tot cu Bosnia, am avut acel penalty neacordat. Am vorbit cu secretarul general UEFA și a spus la fel. Pe arbitru l-au suspendat, dar am pierdut trei puncte”, a declarat Mircea Lucescu, în conferinţa de presă premergătoare duelului cu San Marino.

România – San Marino, ultimul meci al tricolorilor din preliminariile World Cup 2026, se vede marţi, de la ora 21:45, exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Chiar dacă nu a prins unul dintre primele două locuri în grupă, România merge la barajul pentru Mondial după ce şi-a câştigat grupa din Liga Naţiunilor.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup va putea fi urmărită LIVE în AntenaPLAY joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00.

