Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Pițurcă, mesaj direct pentru Mircea Lucescu înaintea confruntării cu Turcia: „Intră în joc valoarea lui” - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Victor Pițurcă, mesaj direct pentru Mircea Lucescu înaintea confruntării cu Turcia: „Intră în joc valoarea lui”

Victor Pițurcă, mesaj direct pentru Mircea Lucescu înaintea confruntării cu Turcia: „Intră în joc valoarea lui”

Publicat: 22 noiembrie 2025, 11:27

Comentarii
Victor Pițurcă, mesaj direct pentru Mircea Lucescu înaintea confruntării cu Turcia: Intră în joc valoarea lui”

Mircea Lucescu / Sport Pictures

Victor Pițurcă a transmis un mesaj direct pentru Mircea Lucescu după ce România a picat cu Turcia în semifinala play-off-ul de calificare la World Cup 2026. Dacă va trece de turci, naționala va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Pițurcă a declarat că la duelul din martie va intra în joc și valoarea de antrenor a lui Mircea Lucescu, care a pregătit și naționala Turciei în trecut, între 2017 și 2019. 

Victor Pițurcă, mesaj direct pentru Mircea Lucescu înaintea confruntării cu Turcia 

Victor Pițurcă a subliniat că mai mulți jucători turci au fost promovați la națională de Mircea Lucescu, fiind convins că selecționerul îi cunoaște foarte bine. „Piți” a transmis că are mare încredere în „Il Luce” înaintea partidei care se va desfășura pe 26 martie, de la ora 19:00. 

Turcia este exact echipa a căror jucători au fost aduși la echipa națională de Mircea Lucescu. El a promovat la naționala Turciei 6-7 jucători. Îi știe foarte bine, iar acesta este un mare avantaj. Mircea Lucescu are o conexiune cu Turcia, a antrenat acolo atâția ani, inclusiv naționala lor, și știe mentalitatea lor. 

Rezultatele nu i-au fost favorabile la naționala României. A venit cu dorința să califice România la Campionatul Mondial, iar acum intră în joc valoarea lui foarte mare de antrenor de a găsi soluția cea mai bună pentru a câștiga meciul cu Turcia.  

Reclamă
Reclamă

Totul depinde de selecționer, zic eu. Eu am încredere în el. Își dorește foarte mult și va face tot ce este posibil să treacă de Turcia”, a declarat Victor Pițurcă, conform sptfm.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Observator
De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Alegeri București 2025. Lista completă și validată de BEC a candidaților la Primăria Capitalei
Fanatik.ro
Alegeri București 2025. Lista completă și validată de BEC a candidaților la Primăria Capitalei
12:37
“Am plâns două zile, eram lat” Florin Bratu, dezvăluiri despre decizia care l-a dărâmat, luată de Victor Piţurcă
12:18
Încredere totală pentru noua „perlă” de la FCSB: „Va fi un jucător important pentru echipa națională”
11:56
UTA – U Cluj LIVE SCORE (15:00). Arădenii țintesc a treia victorie consecutivă. Echipele probabile
11:55
Jose Mourinho s-a enervat după ce Benfica s-a chinuit cu o echipă de liga a 3-a în Cupă: “Jucătorii mă trădează”
11:37
Max Verstappen, după calificările din Las Vegas: „E ca și cum ai pilota pe gheață”
11:17
Mircea Rednic, asaltat de oferte după despărţirea de Standard Liege! Două dintre acestea, chiar din România!
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 4 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 5 Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați 6 Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor