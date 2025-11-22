Victor Pițurcă, mesaj direct pentru Mircea Lucescu înaintea confruntării cu Turcia: „Intră în joc valoarea lui” - Antena Sport

Victor Pițurcă a transmis un mesaj direct pentru Mircea Lucescu după ce România a picat cu Turcia în semifinala play-off-ul de calificare la World Cup 2026. Dacă va trece de turci, naționala va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo.
Victor Pițurcă a declarat că la duelul din martie va intra în joc și valoarea de antrenor a lui Mircea Lucescu, care a pregătit și naționala Turciei în trecut, între 2017 și 2019.
Victor Pițurcă, mesaj direct pentru Mircea Lucescu înaintea confruntării cu Turcia
Victor Pițurcă a subliniat că mai mulți jucători turci au fost promovați la națională de Mircea Lucescu, fiind convins că selecționerul îi cunoaște foarte bine. „Piți” a transmis că are mare încredere în „Il Luce” înaintea partidei care se va desfășura pe 26 martie, de la ora 19:00.
„Turcia este exact echipa a căror jucători au fost aduși la echipa națională de Mircea Lucescu. El a promovat la naționala Turciei 6-7 jucători. Îi știe foarte bine, iar acesta este un mare avantaj. Mircea Lucescu are o conexiune cu Turcia, a antrenat acolo atâția ani, inclusiv naționala lor, și știe mentalitatea lor.
Rezultatele nu i-au fost favorabile la naționala României. A venit cu dorința să califice România la Campionatul Mondial, iar acum intră în joc valoarea lui foarte mare de antrenor de a găsi soluția cea mai bună pentru a câștiga meciul cu Turcia.
Totul depinde de selecționer, zic eu. Eu am încredere în el. Își dorește foarte mult și va face tot ce este posibil să treacă de Turcia”, a declarat Victor Pițurcă, conform sptfm.ro.
