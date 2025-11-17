Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: "Nu mă văd atrenând la 80 de ani, ca Lucescu" - Antena Sport

Cosmin Olăroiu are o avere estimată de 40-50 de milioane de euro. Cu o carieră în Asia începută încă din 2007, Cosmin Olăroiu a antrenat giganți ai regiunii precum Al Hilal, Al Ain, Al Ahli sau Jiangsu Suning. Câștigător de campionate în Arabia Saudită, Qatar, Emirate și China, tehnicianul român s-a remarcat nu doar prin trofee, ci și prin contractele uriașe semnate. Bani pe care în ultimii ani i-a investit. Românul deține două restaurante de top în Dubai – „Amelia” și „Amaru”, alături de câțiva parteneri.

„Nu sunt patron, sunt asociat. Nu mă ocup eu direct. Partenerii se ocupă. Iar în țară construiesc un complex de blocuri în apropiere de Obor”, a explicat tehnicianul, într-un interviu recent, publicat de GSP. Oli investește și într-un proiect imobiliar din București amplasat în zona Bucur Obor, una dintre cele mai active zone rezidențiale din capitală. „Am făcut investițiile și pentru că nu mă văd antrenând până la 80 de ani, cum o face Mircea Lucescu”, mai spune Olăroiu.

Afacerea în imobiliare pe care o deţine Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu este unicul acționar al companiei Izolatorul, care opera, în trecut, fabrica omonimă de produse de izolare și etanșare din București. Pe acel tere, Olăroiu a demarat un proiect rezidențial, care ar urma să să fie preluat de dezvoltatorul cu capital israelian Hagag Development Europe, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Olăroiu și Roxana Tănase (49 de ani) dețineau fiecare câte 50% din acțiunile Izolatorul. Cei doi au inițiat pe terenul fostei fabrici un ansamblu rezidențial format din 7 blocuri cu un total de 568 de apartamente, plus circa 6.500 metri pătrați de spații comerciale la parterul imobilelor, 650 de locuri de parcare subterane și 170 supraterane. Cei doi parteneri semnaseră o înțelegere cu Hagag în urma căreia urmau să primească circa 5 milioane de euro, însă înainte de definitivarea tranzacției, Roxana Tănase s-a retras complet din Izolatorul, Cosmin Olăroiu rămânând unicul acționar. Deoarece autorizația de construire pentru faza întâi de dezvoltare a expirat în octombrie 2024, Olăroiu s-a angajat să o extindă, proces în urma căruia vrea să adauge un etaj suplimentar celor 3 clădiri ce sunt realizate în această etapă, a cărei finalizare este programată pentru sfârșitul acestui an.

Ce salariu are ca selecționer al Emiratelor Arabe Unite

Şeicii i-au pus la dispoziție românului un salariu de 5.500.000 de dolari ca seleţcioner al Emiratelor Arabe Unite. Suma este una fără precedent în istoria Emiratelor, Cosmin Olăroiu devenind cel mai bine plătit selecționer din întreaga perioadă de existență a naționalei. El a depășit nume consacrate din antrenorat, precum Bert van Marwijk (Țările de Jos, 2020-2022), Alberto Zaccheroni (Italia, 2017-2019) sau Roy Hodgson (Anglia, 2002-2004), care au avut salarii considerabil mai mici în Emirate.