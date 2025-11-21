Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi” - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jocul nu a fost însă deloc unul ușor pentru olteni, care au fost salvați de golurile reușite de Ștefan Baiaram și Monday Etim. Succesul i-a urcat pe „lei” pe podium.

Nicușor Bancu: „Jocul se va uita, dar punctele vor rămâne”

Cu un nou antrenor, dar și cu un alt sistem de joc, Universitatea Craiova a reușit să ia toate cele trei puncte din deplasarea de la Mioveni, contra celor de la FC Argeș.

Oltenii au urcat pe podium în urma acestui succes, dar jocul nu a fost cel mai convingător. Revenit de la echipa națională, Nicușor Bancu a vorbit despre primul impact cu noul antrenor, dar și despre tragerea la sorți a barajului pentru calificarea la Mondial.

„Asta ne-a spus și Mister, că de patru luni nu mai câștigasem în deplasare. Era momentul. Chiar dacă nu am făcut o partidă cum se așteptau suporterii, am reușit să câștigăm. Jocul se va uita, dar punctele vor rămâne. În primul rând, sistemul, am jucat în patru. Vrea să ne învețe ce vrea dumnealui, dar e nevoie de timp.