Nicușor Bancu nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu FC Argeș: „Contează antrenorul, plecasem cu Rădoi” - Antena Sport

Universitatea Craiova a pus punct seriei de trei etape consecutivă fără victorie și s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la FC Argeș, la debutul lui Filipe Coelho pe banca echipei.
Jocul nu a fost însă deloc unul ușor pentru olteni, care au fost salvați de golurile reușite de Ștefan Baiaram și Monday Etim. Succesul i-a urcat pe „lei” pe podium.
Nicușor Bancu: „Jocul se va uita, dar punctele vor rămâne”
Cu un nou antrenor, dar și cu un alt sistem de joc, Universitatea Craiova a reușit să ia toate cele trei puncte din deplasarea de la Mioveni, contra celor de la FC Argeș.
Oltenii au urcat pe podium în urma acestui succes, dar jocul nu a fost cel mai convingător. Revenit de la echipa națională, Nicușor Bancu a vorbit despre primul impact cu noul antrenor, dar și despre tragerea la sorți a barajului pentru calificarea la Mondial.
„Asta ne-a spus și Mister, că de patru luni nu mai câștigasem în deplasare. Era momentul. Chiar dacă nu am făcut o partidă cum se așteptau suporterii, am reușit să câștigăm. Jocul se va uita, dar punctele vor rămâne. În primul rând, sistemul, am jucat în patru. Vrea să ne învețe ce vrea dumnealui, dar e nevoie de timp.
Am avut ocazii mari, puteam să mai marcăm. Nu e ușor, cu domnul Rădoi era altceva, jucam alt sistem, la națională ne cere altceva, vin aici și cere altceva. Nu e ușor, am încercat să facem ce ne-a cerut. Sper că am reușit, avem de îmbunătățit. Dumnealui ne-a zis că vrea să plece, după meciul cu UTA, nu mai putea din punct de vedere emoțional. N-am decât să-i mulțumesc. În campionat am suferit, în Europa am făcut ceva inedit”.
Nicușor Bancu: „Nu-mi doream Turcia”
„Noi trebuie să o scoatem, dar contează și antrenorul, plecasem pe un drum cu domnul Rădoi, știam că trebuie să facem, am jucat în mare cu cinci. Când pleacă, e dezamăgire mare. Dar n-avem ce să facem, trebuie să facem ce ne cere noul antrenor. Nu-mi doream Turcia, e cea mai în formă echipă, jucăm și la ei. Dar mergem să ne jucăm șansa. Ne vom bate de la egal la egal atât cât se poate.
Nu am pregătit nimic pentru Mainz, gândurile erau la această partidă. Domnul antrenor ne-a dat liber, de duminică ne pregătim pentru Mainz. Putem să batem pe oricine”, a declarat Nicușor Bancu, potrivit digisport.ro.
