UTA - U Cluj LIVE SCORE (15:00). Arădenii țintesc a treia victorie consecutivă. Echipele probabile - Antena Sport

UTA – U Cluj, duelul din etapa a 17-a din Liga 1, va fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 15:00. Arădenii lui Adrian Mihalcea țintesc a treia victorie consecutivă în campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În precedentele două runde, UTA le-a învins pe Metaloglobus (2-0) și pe Universitatea Craiova (2-1).

UTA – U Cluj LIVE SCORE (15:00)

UTA ocupă locul opt în Liga 1, cu 22 de puncte. În cazul unui succes cu U Cluj, arădenii pot egala formația de pe ultimul loc de play-off, Farul, care în această etapă se va duela cu Oțelul.

De cealaltă parte, U Cluj luptă și ea pentru a se apropia de locurile de play-off. Clujenii lui Cristiano Bergodi sunt pe locul 10, cu 20 de puncte, iar în ultima etapă au învins-o pe Metaloglobus cu 3-1.

În tur, meciul dintre cele două echipe s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. În sezonul trecut a fost remiză în primul meci, scor 0-0, iar returul a fost câștigat de UTA la Cluj, scor 1-0.