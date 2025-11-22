UTA - U Cluj LIVE SCORE (15:00). Arădenii țintesc a treia victorie consecutivă. Echipele probabile - Antena Sport

Închide meniul
UTA - U Cluj LIVE SCORE (15:00). Arădenii țintesc a treia victorie consecutivă. Echipele probabile

UTA – U Cluj LIVE SCORE (15:00). Arădenii țintesc a treia victorie consecutivă. Echipele probabile

UTA – U Cluj LIVE SCORE (15:00). Arădenii țintesc a treia victorie consecutivă. Echipele probabile

Publicat: 22 noiembrie 2025, 11:56

UTA – U Cluj LIVE SCORE (15:00). Arădenii țintesc a treia victorie consecutivă. Echipele probabile

Alexandru Chipciu, în U Cluj - UTA/ Profimedia

UTA – U Cluj, duelul din etapa a 17-a din Liga 1, va fi în format live score, pe AS.ro, de la ora 15:00. Arădenii lui Adrian Mihalcea țintesc a treia victorie consecutivă în campionat. 

În precedentele două runde, UTA le-a învins pe Metaloglobus (2-0) și pe Universitatea Craiova (2-1). 

UTA – U Cluj LIVE SCORE (15:00) 

UTA ocupă locul opt în Liga 1, cu 22 de puncte. În cazul unui succes cu U Cluj, arădenii pot egala formația de pe ultimul loc de play-off, Farul, care în această etapă se va duela cu Oțelul. 

De cealaltă parte, U Cluj luptă și ea pentru a se apropia de locurile de play-off. Clujenii lui Cristiano Bergodi sunt pe locul 10, cu 20 de puncte, iar în ultima etapă au învins-o pe Metaloglobus cu 3-1. 

În tur, meciul dintre cele două echipe s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. În sezonul trecut a fost remiză în primul meci, scor 0-0, iar returul a fost câștigat de UTA la Cluj, scor 1-0. 

Echipele probabile: 

UTA (4-2-3-1): Gorcea – Țuțu, Pospielov, Poulolo, Padula – L. Mihai, Ov. Popescu – Costache, A. Roman, Abdallah – M. Coman 

Rezerve: D. Iliev, Benga, Hodoșan, Stolnik, Fl. Iacob, Van Durmen, Alomerovic, Vlăsceanu, Țăroi, D. Barbu, Zsori 

Absenți: Hrezdac (suspendat), Tzionis, S, Mino (incerți) 

Antrenor: Adrian Mihalcea 

U Cluj (4-3-3): Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu – Bic, G. Simion, Nistor, – Macalou, Lukic, El Sawy 

Rezerve: Lefter, I. Cristea, M. Silva, Chinteș, Drammeh, D. Codrea, Fabry, Gheorghiță, Bota, Postolachi, A. Trică 

Absenți: Murgia, Artean (accidentați) 

Antrenor: Cristiano Bergodi 

