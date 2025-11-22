Jose Mourinho s-a enervat după ce Benfica s-a chinuit cu o echipă de liga a 3-a în Cupă: "Jucătorii mă trădează" - Antena Sport

Antrenorul Benficăi, Jose Mourinho (62 de ani), şi-a criticat dur jucătorii după ce formaţia lui s-a calificat cu emoţii în optimile Cupei Portugaliei. Benfica a învins-o doar cu 2-0 pe Atletico, formaţia din liga a 3-a, ambele goluri fiind marcate după pauză.

Mourinho a schimbat 4 jucători după finalul primei reprize, pe Rego, Ivanovic, Barrenechea și Araujo, introducându-i pe teren pe Barreiro, Schjelderup, Rios și Dahl. După meci Mourinho a spus că ar fi vrut să schimbe 9 fotbalişti la pauză, dacă era posibil acest lucru. Rios (min. 73) şi Pavlidis (min. 77, penalty) au adus victoria pentru Benfica. Otamendi a ratat un penalty în minutul 90+3.

Jose Mourinho şi-a făcut praf jucătorii: “Am făcut 5 schimbări, dar ar fi trebuit să fac 9. Nu-mi plac cei care mă trădează”

“La pauză am făcut 4 schimbări, dar ar fi trebuit să fac 9. Nouă jucători nu erau pe teren. Doar 2 trebuiau să rămână. Sistemul funcționează, jucătorii sunt cei care nu funcționează. Nu-mi plac jucătorii care mă trădează”, a declarat Jose Mourinho după meci.

Jose Mourinho şi Benfica pot fi urmăriţi în Liga Portugal, competiţie transmisă exclusiv în România în AntenaPLAY. După 11 etape, Benfica e pe locul 3 în campionatul Portugaliei, cu 25 de puncte, la 6 lungimi în spatele liderului FC Porto. Campioana Sporting e pe 2, cu 28 de puncte. Pentru Benfica urmează un duel cu Ajax în Liga Campionilor, apoi un meci în deplasare cu Nacional. După aceea echipa lui Mourinho va întâlni într-un derby campioana Sporting, în deplasare.