Control antidoping după FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați - Antena Sport

FC Argeș și Universitatea Craiova au luptat pentru cele trei puncte puse în joc la Mioveni, însă câștig de cauză a avut formația antrenată de portughezul Filipe Coelho, care s-a impus cu scorul de 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, câte doi jucători de la fiecare echipă au fost supuși unui control antidoping de rutină. Trei dintre aceștia sunt fotbaliști străini.

4 jucători la controlul antidoping, după FC Argeș – Universitatea Craiova

La debutul lui Filipe Coelho pe banca celor de la Universitatea Craiova, formația din Bănie a luat toate cele trei puncte din confruntarea cu FC Argeș. Golurile marcate de Ștefan Baiaram și Monday Etim au fost cele care au făcut diferența la Mioveni.

Imediat după fluierul final, patru jucători au fost supuși unui control antidoping de rutină, anunță digisport.ro. Au fost câte doi jucători de la fiecare echipă. Din tabăra piteștenilor, Adel Bettaieb și Gimenez Sierra au fost cei testați.

De partea cealaltă, de la Universitatea Craiova au fost testați David Matei și Assad Al-Hamlawi. „Leii” au urcat pe poziția a treia în clasament, după acest succes.