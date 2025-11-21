Control antidoping după FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați - Antena Sport

Închide meniul
Control antidoping după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2! Ce jucători au fost testați

Daniel Işvanca Publicat: 21 noiembrie 2025, 23:32

FC Argeș - Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

FC Argeș și Universitatea Craiova au luptat pentru cele trei puncte puse în joc la Mioveni, însă câștig de cauză a avut formația antrenată de portughezul Filipe Coelho, care s-a impus cu scorul de 2-1.

După fluierul final, câte doi jucători de la fiecare echipă au fost supuși unui control antidoping de rutină. Trei dintre aceștia sunt fotbaliști străini.

4 jucători la controlul antidoping, după FC Argeș – Universitatea Craiova

La debutul lui Filipe Coelho pe banca celor de la Universitatea Craiova, formația din Bănie a luat toate cele trei puncte din confruntarea cu FC Argeș. Golurile marcate de Ștefan Baiaram și Monday Etim au fost cele care au făcut diferența la Mioveni.

Imediat după fluierul final, patru jucători au fost supuși unui control antidoping de rutină, anunță digisport.ro. Au fost câte doi jucători de la fiecare echipă. Din tabăra piteștenilor, Adel Bettaieb și Gimenez Sierra au fost cei testați.

De partea cealaltă, de la Universitatea Craiova au fost testați David Matei și Assad Al-Hamlawi. „Leii” au urcat pe poziția a treia în clasament, după acest succes.

1 Ce lovitură! Andrei Rațiu a semnat până în 2030 2 Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei 3 Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!” 4 Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc 5 Naționala României se va duela cu Slovacia sau Kosovo în martie, chiar dacă pierde cu Turcia 6 Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
