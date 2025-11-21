Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei - Antena Sport

Închide meniul
Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei

Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 10:32

Ianis Hagi / Profimedia

Ianis Hagi se pregăteşte de un transfer important. Presa din Grecia şi Turcia anunţă că Panathinaikos e gata să facă o mutare importantă în cariera lui. Panathinaikos vrea să-l transfere din iarnă şi să ofere pentru el 3.5 milioane de euro.

Presa din Grecia a scris că Panathinaikos îl urmărește cu atenție pe Ianis Hagi, iar în pauza competiţională se va face o ofertă pentru el. Şi turcii sunt la curent cu ultimele informaţii. “Ianis Hagi, care a impresionat la Alanyaspor, continuă să stârnească interesul cluburilor din Europa. Panathinaikos îl monitorizează îndeaproape pe mijlocașul de 27 de ani și e gata să înceapă negocierile oficiale în ianuarie. Gruparea din Atena, care este pregătită de Rafa Benitez, caută să-și întărească lotul, după ce în sezonul trecut a încheiat abia pe locul 6.”, scrie takvim.com.tr.

A urma să fie pregătit de un antrenor legendar

Experimentatul antrenor spaniol Rafa Benitez se află pe banca formaţiei Panathinaikos Atena. În vârstă de 65 de ani, Rafael Benitez a mai antrenat în cursul carierei sale echipele Valencia, FC Liverpool, Real Madrid, Inter Milano, SSC Napoli, Newcastle și Everton, între altele. El a obținut cea mai importantă performanță din cariera sa alături de Liverpool, pe care a condus-o la câștigarea Ligii Campionilor în sezonul 2004-2005.

În 2010, Rafa Benitez a câștigat Cupa Mondială a Cluburilor cu Inter Milano, cu o echipă din care făcea parte și fundașul român Cristian Chivu, actualul antrenor la grupării ”nerazzurra”. De asemenea, tehnicianul spaniol a cucerit trofeul în Europa League cu Chelsea Londra în sezonul 2012-2013.

