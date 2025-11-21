Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: "Foarte, foarte bun!" - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: “Foarte, foarte bun!”

Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 11:52

Jucătorul de la Universitatea Craiova pe care Meme Stoica a pus ochii: Foarte, foarte bun!

Meme Stoica a pus ochii pe un jucător al Universităţii Craiova, pe care FCSB cu siguranţă l-ar vrea transferat. Este vorba de Carlos Mora, un fotbalist care a avut o evoluţie bună pentru olteni în campionat, dar şi în Europa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costaricanul a evoluat în acest sezon 19 pentru Universitatea Craiova, şi a marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive. Evoluţia lui este una pe placul lui Meme Stoica.

“Mi se pare un jucător foarte bun. Mai ales în sistemul ăsta în 5, bandă dreaptă mi se pare foarte, foarte bun. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat cu Mihnea Rădulescu. Dar, dacă el îl scotea din echipă pe Mora, pentru Craiova poate fi un câștig că trebuie să folosească un alt jucător sub vârstă pe altă poziție. David Matei chiar își face treaba, ca să joace Mora”, a declarat Stoica, potrivit Fanatik.ro.

Carlos Mora este cotat de transfermarkt la 1 milion de euro.

