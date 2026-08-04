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Anunţul clar făcut de tatăl lui Neymar! Ce se întâmplă cu starul brazilian

Dan Roșu Publicat: 4 august 2026, 10:26

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Anunţul clar făcut de tatăl lui Neymar! Ce se întâmplă cu starul brazilian

Neymar, în tricoul lui Santos - Getty Images

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Neymar a evitat, luni, să comenteze despre o posibilă retragere la sfârşitul contractului său cu Santos, în timp ce tatăl său a declarat că acesta va „continua să joace fotbal”.

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Neymar va trebui în curând să ia o decizie. În ultimele luni ale contractului său cu Santos, atacantul brazilian a evitat să comenteze despre o posibilă retragere la sfârşitul anului. Tatăl său, însă, a fost mai explicit, afirmând că fiul său va continua să joace fotbal.

Vedeta în vârstă de 34 de ani şi-a încheiat cariera internaţională cu Brazilia după înfrângerea Seleção în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 împotriva Norvegiei, un meci punctat de o lovitură de pedeapsă în ultimul moment care a redus diferenţa (1-2).

„Neymar nu are încă o diplomă de medic, aşa că va continua să joace”

Neymar este însă sub contract cu clubul său din copilărie până în decembrie. „Când se va termina contractul meu, mă voi gândi dacă să rămân la Santos, să plec sau să nu mai joc. Chiar nu ştiu ce voi face”, a spus el când a fost întrebat despre viitorul său la o licitaţie caritabilă pe care a organizat-o chiar el la São Paulo.

„Facem lucrurile pas cu pas, meci cu meci. Mă simt bine fizic”, a adăugat fostul jucător al FC Barcelona şi Paris Saint-Germain, care a fost afectat de o serie de accidentări în ultimii ani.

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Tatăl şi agentul său, Neymar da Silva Santos, a fost, de asemenea, întrebat despre acest lucru. „Neymar iubeşte să joace fotbal. Ce altceva va face? Nu are încă o diplomă de medicină, aşa că va continua să joace”, a glumit el.

Neymar este frecvent în atenţia presei pentru stilul său de viaţă şi a fost recent aspru criticat pentru participarea la un turneu de poker în timp ce coechipierii săi jucau un meci din Cupa Americii de Sud în Venezuela.

Santos urmează să înfrunte clubul ecuadorian Macará săptămâna viitoare în optimile de finală ale acestei competiţii.

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