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Xabi Alonso, marcat de aventura de la Real Madrid: „Am o cicatrice, dar se vindecă”

Alex Masgras Publicat: 4 august 2026, 9:09

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Xabi Alonso, marcat de aventura de la Real Madrid: „Am o cicatrice, dar se vindecă

Xabi Alonso, în timpul unui meci / Profimedia

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Demis în ianuarie din funcţia de manager al lui Real Madrid, Xabi Alonso, acum antrenorul lui Chelsea, a recunoscut că a făcut greşeli în perioada petrecută în Spania. El consideră că această experienţă îi va oferi lecţii valoroase pentru noua sa provocare cu echipa albastră.

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Rana este încă oarecum deschisă. În mijlocul pregătirilor pentru primul său sezon la noul său club, Chelsea, Xabi Alonso a vorbit cu The Athletic despre scurta şi dureroasa sa perioadă la Real Madrid.

Xabi Alonso, despre mandatul de antrenor la Real Madrid: „Înveţi din dezamăgirea lucrurilor care nu au funcţionat”

Sosit în vara anului 2025 pentru a antrena echipa lui Kylian Mbappé, el a fost demis de giganţii spanioli în ianuarie şi înlocuit de Alvaro Arbeloa.

„Din fericire, cariera mea nu a fost marcată de prea multe eşecuri majore”, a mărturisit el. „Aşa că, da, am o cicatrice, dar se vindecă. Acum s-a terminat şi sunt foarte motivat şi hotărât să abordez acest nou capitol cu ​​la fel de multă bucurie ca atunci când am început la Madrid.”

Aventura sa madrilenă s-a încheiat brusc după înfrângerea suferită împotriva Barcelonei în Supercupa Spaniei, a cincea a sezonului. Exigenţele extreme ale lui Real Madrid s-au dovedit prea mari pentru proiectul său colectiv ambiţios, deoarece performanţele echipei sale pur şi simplu nu au fost la înălţimea aşteptărilor.

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„Privind în urmă, mă concentrez pe aspectele pozitive şi pe greşelile pe care le-am făcut”, a continuat antrenorul spaniol. „Am fost foarte critic cu mine însumi, reflectând asupra a ceea ce aş fi putut face mai bine, pentru că lucrurile nu au mers conform planului.”

El insistă că aceste greşeli îl vor face un manager mai bun. „Înveţi din dezamăgirea lucrurilor care nu au funcţionat şi încerci să crezi că lucrurile se vor îmbunătăţi”, a declarat el.

Al şaselea manager permanent de când Blues a intrat sub controlul grupului american BlueCo în mai 2022, tehnicianul în vârstă de 44 de ani are sarcina dificilă de a vindeca rănile sezonului dezastruos ale echipei londoneze.

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„Ai nevoie de un echilibru bun între personalităţi, niveluri de maturitate, jucători de douăzeci, treizeci şi ceva de ani şi între aceştia, jucători aflaţi în diferite etape ale carierei lor”, a spus el. „Nu există o formulă magică, dar există o intuiţie.” De aici şi mixul de profiluri din transferurile de vară, inclusiv internaţionalii englezi Morgan Rogers şi Maxence Lacroix, veteranul Danny Welbeck şi vedeta în ascensiune a lui Strasbourg, Valentin Barco.

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