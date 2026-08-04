Xabi Alonso, marcat de aventura de la Real Madrid: „Am o cicatrice, dar se vindecă”

Demis în ianuarie din funcţia de manager al lui Real Madrid, Xabi Alonso, acum antrenorul lui Chelsea, a recunoscut că a făcut greşeli în perioada petrecută în Spania. El consideră că această experienţă îi va oferi lecţii valoroase pentru noua sa provocare cu echipa albastră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rana este încă oarecum deschisă. În mijlocul pregătirilor pentru primul său sezon la noul său club, Chelsea, Xabi Alonso a vorbit cu The Athletic despre scurta şi dureroasa sa perioadă la Real Madrid.

Xabi Alonso, despre mandatul de antrenor la Real Madrid: „Înveţi din dezamăgirea lucrurilor care nu au funcţionat”

Sosit în vara anului 2025 pentru a antrena echipa lui Kylian Mbappé, el a fost demis de giganţii spanioli în ianuarie şi înlocuit de Alvaro Arbeloa.

„Din fericire, cariera mea nu a fost marcată de prea multe eşecuri majore”, a mărturisit el. „Aşa că, da, am o cicatrice, dar se vindecă. Acum s-a terminat şi sunt foarte motivat şi hotărât să abordez acest nou capitol cu ​​la fel de multă bucurie ca atunci când am început la Madrid.”

Aventura sa madrilenă s-a încheiat brusc după înfrângerea suferită împotriva Barcelonei în Supercupa Spaniei, a cincea a sezonului. Exigenţele extreme ale lui Real Madrid s-au dovedit prea mari pentru proiectul său colectiv ambiţios, deoarece performanţele echipei sale pur şi simplu nu au fost la înălţimea aşteptărilor.