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Ilie Dumitrescu nu s-a ferit! Marea problemă de la FCSB: „Nu trebuie să iasă Gigi Becali să ne confirme”

Alex Masgras Publicat: 4 august 2026, 9:03

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Ilie Dumitrescu nu s-a ferit! Marea problemă de la FCSB: „Nu trebuie să iasă Gigi Becali să ne confirme

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / Antena Sport

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Ilie Dumitrescu susţine că FCSB trebuie să rezolve urgent problemele din apărare. Formaţia roş-albastră a remizat luni seară, cu Farul, scor 2-2, în etapa a treia a Ligii 1. Echipa de la malul mării a condus cu 2-0, dar FCSB a reuşit să obţină un punct pe final, într-un duel în care a ratat şi o lovitură de la 11 metri, prin Florin Tănase, la 1-2.

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La finalul acestui meci, Gigi Becali a declarat că este posibil să fie adevărate zvonurile din presă legate de nemulţumirile jucătorilor faţă de antrenorul Marius Baciu.

Ilie Dumitrescu a identificat marea problemă de la FCSB: „Marius Baciu trebuie să se impună”

În ultimele trei meciuri, FCSB a încasat 9 goluri, iar Ilie Dumitrescu este de părere că Marius Baciu trebuie să se impună şi să rezolve toate aceste probleme:

„Nu trebuie să iasă Gigi Becali să ne confirme ce zvonuri au ieșit. Eu, din afară, îmi dau seama că sunt probleme pe organizarea de joc pe faza defensivă. Când iei 9 goluri într-o săptămână (n.r. dubla cu Auda și meciul cu Farul), sunt niște probleme.

Baciu trebuie să se impună, să rezolve problemele astea. Au un plus pe faza ofensivă, au calitate, dar nu dispar problemele din defensivă. Aici trebuie să analizeze”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

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