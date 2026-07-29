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„Nu mai am chef!” Neymar exclude categoric posibilitatea unei reveniri în echipa naţională a Braziliei

Radu Constantin Publicat: 29 iulie 2026, 15:25

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Nu mai am chef!” Neymar exclude categoric posibilitatea unei reveniri în echipa naţională a Braziliei

Neymar, în timpul unui meci / Profimedia

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În timp ce unii, precum prietenul său Lucas Moura, speră să-l revadă în echipa naţională a Braziliei, Neymar a declarat miercuri că nu intenţionează să mai îmbrace tricoul Seleçao. Starul în vârstă de 34 de ani, care joacă în continuare la Santos, şi-a anunţat retragerea din echipa naţională după Cupa Mondială din 2026.

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Neymar nu ar mai trebui să joace pentru naţionala Braziliei până la sfârşitul carierei sale. Starul în vârstă de 34 de ani a confirmat acest lucru după victoria echipei Santos împotriva Universidad Central, miercuri, în barajul Copa Sudamericana (4-2).

Intrat pe teren la pauză, cel mai bun marcator din istoria Seleçao (80 de goluri în 130 de selecţii) a reacţionat după meci la recentele declaraţii ale prietenului său, Lucas Moura.

Într-un interviu acordat publicaţiei „Esporte Record”, extrema de la Santos a mărturisit că încă mai are „speranţa” ca Neymar să participe la Cupa Mondială din 2030, care se va desfăşura în Spania, Portugalia şi Maroc. O posibilitate respinsă de fostul star al echipei Barça şi al PSG, care şi-a anunţat retragerea din echipa naţională după eliminarea Braziliei în faţa Norvegiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026 (1-2).

„Îi mulţumesc lui Lucas Moura, dar asta nu se va întâmpla”, a declarat numărul 10 de la Santos, potrivit unor declaraţii preluate de UOL Esporte. „Cred că momentul meu de glorie în echipa naţională a Braziliei a trecut deja. Am scris o pagină de istorie acolo şi sunt foarte fericit de asta. Am trăit multe lucruri acolo. Am dat tot sufletul şi toată viaţa mea, m-am luptat mereu pentru tricoul galben, dar cred că nu mai am chef de asta.”

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Afectat de accidentări în ultimele sezoane, Neymar a reuşit să-l convingă pe Carlo Ancelotti să-l convoace pentru Cupa Mondială din 2026 din America, la finalul unui lung serial care i-a ţinut cu sufletul la gură pe brazilieni.

Însă forma fizică a jucătorului de 1,75 m nu i-a permis să strălucească în competiţie. Accidentat la gambă la începutul turneului, el a putut juca doar două reprize scurte în timpul victoriei împotriva Scoţiei din faza grupelor (3-0), apoi în timpul eliminării împotriva Norvegiei lui Erling Haaland, reducând diferenţa dintr-un penalty în prelungiri.

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