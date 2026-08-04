Florin Tănase, reacţie acidă după ce a fost întrebat de Marius Baciu: „Ce relaţie? Am soţie”

Florin Tănase a oferit o reacţie ironică atunci când a fost întrebat despre relaţia pe care o are cu Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului. Formaţia roş-albastră a încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul din etapa a treia a Ligii 1 cu Farul Constanţa, după ce echipa de la malul mării a condus cu 2-0 la pauză.

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Acesta a fost primul meci după eliminarea din preliminariile Conference League în faţa celor de la Auda, echipă care s-a impus cu 7-3 la general. După acest meci s-a scris că mai mulţi jucători de la FCSB nu îl mai vor pe Marius Baciu la echipă.

Florin Tănase, reacţie acidă după ce a fost întrebat de Marius Baciu

La finalul acelui meci, Tănase a declarat că chipa nu a jucat ce trebuie şi că toată lumea este vinovată, începând cu antrenorul. Acum, după meciul cu Farul, a avut o reacţie ironică atunci când a fost întrebat despre reacţia pe care o are cu Marius Baciu şi şi-a menţinut părerea legată de meciul cu Auda, neconsiderând că este un atac la adresa antrenorului de la FCSB:

„Relația cu Marius Baciu? Relație antrenor-jucător, ce relație? Am soție. Să spună dacă l-am atacat cu ceva, dar nu există așa ceva. Cu ce am atacat? Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia.

E clar că toată lumea e vinovată, începând de la antrenor până la jucători. Nu înseamnă că l-am atacat, mi-am spus părerea despre meci (n.r. cel cu Auda)”, a declarat Florin Tănase, la digisport.ro.