Anunțul turcilor despre venirea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Când e așteptat să semneze contractul

Turcii au reacționat în privința venirii lui Mirel Rădoi (45 de ani) la Gaziantep. Antrenorul urmează să se despartă de FCSB după partida cu Farul de luni, din etapa a cincea a play-out-ului.

Mirel Rădoi se pregătește astfel să-și încheie al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor după doar cinci meciuri bifate. Antrenorul a semnat cu FCSB, la startul play-out-ului, un contract valabil până la finalul sezonului.

Anunțul turcilor despre venirea lui Mirel Rădoi la Gaziantep

Mirel Rădoi a ajuns însă la un acord total cu cei de la Gaziantep, echipă clasată pe locul 11 în Turcia. Conform jurnalistului turc Burak Ozdemir, antrenorul va pleca de la FCSB după meciul cu Farul, de luni seara.

Mirel Rădoi e așteptat să călătorească în Turcia marți, la o zi după partida roș-albaștrilor. Tot atunci, antrenorul urmează să semneze contractul cu noua echipă.

Turcii de la fanatik.tr au analizat și ei venirea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, titrând: „Începe era Mirel Rădoi la Gaziantep”. Aceștia au subliniat că pe lista formației din Turcia s-a aflat și Marius Șumudică, cel care a mai pregătit echipa în două mandate, iulie 2019 – ianuarie 2021 și septembrie 2023 – martie 2024.