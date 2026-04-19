Anunțul turcilor despre venirea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Când e așteptat să semneze contractul

Viviana Moraru Publicat: 19 aprilie 2026, 17:02

Mirel Rădoi, în timpul unui meci al FCSB-ului/ Sport Pictures

Turcii au reacționat în privința venirii lui Mirel Rădoi (45 de ani) la Gaziantep. Antrenorul urmează să se despartă de FCSB după partida cu Farul de luni, din etapa a cincea a play-out-ului.

Mirel Rădoi se pregătește astfel să-și încheie al doilea mandat pe banca roș-albaștrilor după doar cinci meciuri bifate. Antrenorul a semnat cu FCSB, la startul play-out-ului, un contract valabil până la finalul sezonului.

Mirel Rădoi a ajuns însă la un acord total cu cei de la Gaziantep, echipă clasată pe locul 11 în Turcia. Conform jurnalistului turc Burak Ozdemir, antrenorul va pleca de la FCSB după meciul cu Farul, de luni seara.

Mirel Rădoi e așteptat să călătorească în Turcia marți, la o zi după partida roș-albaștrilor. Tot atunci, antrenorul urmează să semneze contractul cu noua echipă.

Turcii de la fanatik.tr au analizat și ei venirea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, titrând: „Începe era Mirel Rădoi la Gaziantep”. Aceștia au subliniat că pe lista formației din Turcia s-a aflat și Marius Șumudică, cel care a mai pregătit echipa în două mandate, iulie 2019 – ianuarie 2021 și septembrie 2023 – martie 2024.

Mirel Rădoi urmează să-i ia locul la Gaziantep lui Burak Yilmaz, antrenor care și-a dat demisia recent. Echipa a obținut o singură victorie, în ultimele opt etape de campionat, 4-1 cu Antalyaspor.

La Gaziantep, Mirel Rădoi va antrena trei jucători români. Denis Drăguș, Alexandru Maxim și Deian Sorescu evoluează la formația turcă.

La aflarea veştii că Mirel Rădoi ar urma să plece de la FCSB, Gigi Becali a comentat scurt şi nervos, fără să ofere prea multe detalii. “Vorbiţi cu Mirel Rădoi, de ce vorbiți cu mine? Lăsaţi-mă în pace! Eu ştiu ce face Rădoi?”, a spus nervos patronul campioanei, citat de fanatik.ro.

La Gaziantep, Mirel Rădoi va avea un salariu consistent. Alături de staff-ul său, va încasa lunar suma de 100.000 de euro, notează fanatik.ro. Suma ar putea ajunge până la 1,6 milioane de euro pe an, în funcție de bonusurile de performanță menționate în contract.

Două victorii, un egal și o înfrângere sunt rezultatele înregistrate de Mirel Rădoi la FCSB, în cel de-al doilea mandat. Partida cu Farul se va disputa luni, de la ora 20:30.

 

