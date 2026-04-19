Mirel Rădoi pleacă de la FCSB înainte de finalul sezonului. Ce salariu va avea la noua echipă

Viviana Moraru Publicat: 19 aprilie 2026, 16:10

Mirel Rădoi, la FCSB/ Sport Pictures

Mirel Rădoi se pregătește de plecarea de la FCSB. Antrenorul urmează să se despartă de campioană după meciul cu Farul, din această etapă de play-out. Partida se va disputa luni, de la ora 20:30.

În ciuda faptului că Gigi Becali și Mihai Stoica au încercat să-l convingă pe Mirel Rădoi să continue la FCSB, acesta a primit o ofertă de nerefuzat.

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB înainte de finalul sezonului: e dorit de Gaziantep

Echipa care l-a ofertat pe Mirel Rădoi este Gaziantep, notează fanatik.ro. Antrenorul și-ar fi dat deja acordul pentru a semna cu echipa de pe locul 12 din Turcia, care a fost pregătită de Marius Șumudică, în două rânduri, în trecut.

Mirel Rădoi nu vrea să refuze șansa de a antrena într-un campionat important al Europei, astfel că e gata să plece de la FCSB, înainte de finalul contractului. Antrenorul a semnat cu roș-albaștri la începutul play-out-ului, după ce Elias Charalambous și-a dat demisia, înțelegerea sa urmând să expire la finalul sezonului.

Gigi Becali a fost întrebat despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB și a oferit un răspuns dur: „Vorbiţi cu Mirel Rădoi, de ce vorbiți cu mine? Lăsaţi-mă în pace! Eu ştiu ce face Rădoi?”, a spus patronul campioanei, conform sursei citate anterior.

La Gaziantep, Mirel Rădoi va avea un salariu consistent. Alături de staff-ul său, va încasa lunar suma de 100.000 de euro, ceea ce înseamnă 1,2 milioane de euro pe an. Suma ar putea ajunge până la 1,6 milioane de euro pe an, în funcție de bonusurile de performanță menționate în contract.

Mirel Rădoi, deranjat de reacția lui Gigi Becali

Antrenorul FCSB-ului, Mirel Rădoi (45 de ani), a vorbit la conferinţa de presă despre cazul Gigi Becali – Vlad Chiricheş. Becali i-a transmis lui Rădoi să nu mai joace Chiricheş, iar antrenorul a recunoscut în conferinţa de presă că se află într-o situaţie dificilă din acest punct de vedere.

“N-a fost foarte greu, pentru că nici n-am discutat cu Chiri mare lucru despre acest lucru, că n-a fost prima oară. Și el, și ceilalți sunt obișnuiți. Eu n-am fost obișnuit să vină acea reacție atât de devreme, mai mult a trebuit să mă gestionez eu decât să-l gestionez pe Chiri.

N-am știut până în timpul conferinței. Am stat, am zis, poate am fost influențat de febra meciului, de rezultat și am revăzut. Până la urmă, jocul s-a desprins din pasa lui Chiri, așa a reușit Tănase să dribleze în tușă, așa a pasat înapoi și a ieșit faza penalty-ului.

Probabil acolo e ceva personal. Altfel nu văd de ce. Eu sunt pus în altă situație: dacă îl bagi faci contra patronului și așa probabil cineva va specifica, dacă nu-l bagi că se întâmplă ceva, să nu se antreneze bine, o să se spună că am făcut ca patronul și influențez ceilalți jucători. Singuri ne-am creat această situație incomodă”, a spus Mirel Rădoi la conferinţa de presă.

Loading ... Loading ...
