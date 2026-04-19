Mirel Rădoi pleacă de la FCSB înainte de finalul sezonului. Ce salariu va avea la noua echipă

Mirel Rădoi se pregătește de plecarea de la FCSB. Antrenorul urmează să se despartă de campioană după meciul cu Farul, din această etapă de play-out. Partida se va disputa luni, de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ciuda faptului că Gigi Becali și Mihai Stoica au încercat să-l convingă pe Mirel Rădoi să continue la FCSB, acesta a primit o ofertă de nerefuzat.

Echipa care l-a ofertat pe Mirel Rădoi este Gaziantep, notează fanatik.ro. Antrenorul și-ar fi dat deja acordul pentru a semna cu echipa de pe locul 12 din Turcia, care a fost pregătită de Marius Șumudică, în două rânduri, în trecut.

Mirel Rădoi nu vrea să refuze șansa de a antrena într-un campionat important al Europei, astfel că e gata să plece de la FCSB, înainte de finalul contractului. Antrenorul a semnat cu roș-albaștri la începutul play-out-ului, după ce Elias Charalambous și-a dat demisia, înțelegerea sa urmând să expire la finalul sezonului.

Gigi Becali a fost întrebat despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB și a oferit un răspuns dur: „Vorbiţi cu Mirel Rădoi, de ce vorbiți cu mine? Lăsaţi-mă în pace! Eu ştiu ce face Rădoi?”, a spus patronul campioanei, conform sursei citate anterior.