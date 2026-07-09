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Marius Avram ştie ce se va întâmpla în continuare cu Istvan Kovacs la Campionatul Mondial 2026!

Bogdan Stănescu Publicat: 9 iulie 2026, 16:36

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Marius Avram ştie ce se va întâmpla în continuare cu Istvan Kovacs la Campionatul Mondial 2026!

Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial / Profimedia Images

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Fostul arbitru Marius Avram (46 de ani) crede că Istvan Kovacs (41 de ani) va mai fi delegat la Campionatul Mondial 2026 la cel puţin încă o partidă.

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Kovacs a arbitrat, până acum, meciurile Tunisia – Japonia 0-4 şi Iordania – Argentina 1-3, ambele transmise pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Campionatul Mondial 2026 se vede în continuare în Universul Antena.

Marius Avram e de părere că îl vom mai vedea pe Istvan Kovacs la centru la acest Campionat Mondial!

“(n.r. va mai primi meci Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026?) Eu sper că da. Au rămas doi arbitri din Europa care nu au trei meciuri, Istvan Kovacs și Marciniak (n.r. polonezul Szymon Marciniak). 

Ambii sunt arbitri care au fluierat finale de Champions League, meciuri de top și eu mă aștept (n.r. ca Istvan Kovacs) să primească meciuri în fazele superioare de la Cupa Mondială 2026″, a declarat Marius Avram pentru digisport.ro.

Istvan Kovacs primeşte de la FIFA o sumă de 100.000 de dolari doar pentru că a fost selectat printre arbitrii Campionatului Mondial. Cele două partide arbitrate în faza grupelor i-au mai adus lui Kovacs cel puţin 6.000 de dolari.

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Partidele din fazele eliminatorii de la Campionatul Mondial le aduc arbitrilor o sumă de 10.000 de dolari pentru fiecare meci la care sunt delegaţi.

Istvan Kovacs nu a fost delegat în şaisprezecimi şi optimi. Mai sunt 6 meciuri la care ar putea fi delegat la Campionatul Mondial 2026. Două sunt din faza sferturilor, două din semifinale, finala mică şi marea finală. Kovacs a arbitrat finala Ligii Campionilor din 2025, câştigată de PSG, cu 5-0, cu Inter. Kovacs a mai arbitrat finala Conference League din 2022, câştigată de Roma, cu 1-0, cu Feyenoord şi finala Europa League din 2024, câştigată de Atalanta, cu 3-0, contra echipei germane Bayer Leverkusen.

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