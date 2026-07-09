Probleme uriaşe la CFR Cluj, înainte de startul sezonului. Ce datorie trebuie să plătească urgent Neluţu Varga

CFR Cluj are probleme uriaşe înainte de startul sezonului. Clujenii au acumulat datorii imense, care trebuie achitate de Neluţu Varga în cel mai scurt timp.

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CFR Cluj nu a avut parte de linişte în ultimele sezoane. Echipa din Gruia a fost măcinată de probleme financiare, în ciuda transferurilor efectuate.

Probleme uriaşe la CFR Cluj, înainte de startul sezonului

CFR Cluj a reuşit să-şi menţină dreptul de participare în cupele europene în acest sezon, după ce datoriile sesizate de UEFA au fost achitate de Neluţu Varga.

De data aceasta, înainte de startul sezonului, patronul clujenilor trebuie să mai achite o sumă uriaşă. Conform fanatik.ro, Neluţu Varga se vede nevoit să scoată din buzunare suma de două milioane de euro.

Achitarea acestei sume este o cerinţă în procesul de monitorizare post-licenţiere, astfel că trebuie să se realizeze până pe 15 iulie, cu câteva zile înainte de startul noului sezon de Liga 1.