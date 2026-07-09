Probleme uriaşe la CFR Cluj, înainte de startul sezonului. Ce datorie trebuie să plătească urgent Neluţu Varga

CFR Cluj are probleme uriaşe înainte de startul sezonului. Clujenii au acumulat datorii imense, care trebuie achitate de Neluţu Varga în cel mai scurt timp.
CFR Cluj nu a avut parte de linişte în ultimele sezoane. Echipa din Gruia a fost măcinată de probleme financiare, în ciuda transferurilor efectuate.
Probleme uriaşe la CFR Cluj, înainte de startul sezonului
CFR Cluj a reuşit să-şi menţină dreptul de participare în cupele europene în acest sezon, după ce datoriile sesizate de UEFA au fost achitate de Neluţu Varga.
De data aceasta, înainte de startul sezonului, patronul clujenilor trebuie să mai achite o sumă uriaşă. Conform fanatik.ro, Neluţu Varga se vede nevoit să scoată din buzunare suma de două milioane de euro.
Achitarea acestei sume este o cerinţă în procesul de monitorizare post-licenţiere, astfel că trebuie să se realizeze până pe 15 iulie, cu câteva zile înainte de startul noului sezon de Liga 1.
Din suma de două milioane de euro, 1,3 milioane de euro vor fi redirecţionaţi către ANAF. Restul banilor vor merge către diverşi terţi, impresari sau jucători.
CFR Cluj poate ajunge să rişte depunctarea, în cazul în care datoriile nu vor fi achitate la timp. Conform sursei citate anterior, suma a fost înregistrată până la 30 iunie 2026, conform regulamentului post-licenţiere, de la care cluburile nu se pot abate.
Regulamentul de monitorizare al cluburilor din Liga 1:
- s-a păstrat cerința pragului de rentabilitate, cerința de stabilitate (venituri > cheltuieli – sau încadrarea în abaterea acceptabilă), denumită venituri nete din activitatea fotbalistică;
- controlul costurilor cu echipa, pentru a încuraja costurile legate de performanță, procent din venituri din exploatare + rezultatul net din transferuri alocat costurilor cu echipa (90%, 80%, 70% de la 31.12.2023); încălcarea acestor indicatori va avea ca sancțiuni interzicerea legitimării jucătorilor;
- capacitatea de plată – lipsa datoriilor către cluburi, angajați, autorități – va avea ca sancțiuni deducerea de puncte (4 puncte în loc de 3/per articol):
- monitorizare la 15 iulie, pentru datorii rezultate din activități până la 30.06 și scadente la 30.06
- monitorizare la 15 octombrie pentru cluburile care rămân cu datorii la verificarea de la 15 iulie; se va sancționa cu 1 punct/articol pentru existența datoriilor scadente la 30.09 din activități desfășurate până la 30.06 (datoriile scadente la 30.09 din activități desfășurate până la 30.06 trebuie să fie plătite până la 15 octombrie)
- monitorizare la 15 noiembrie pentru cluburile care rămân cu datorii la verificarea de la 15 iulie și/sau 15 octombrie, când se verifică lipsa datoriilor scadente la 30.09, din activități desfășurate până la 30.09 (pentru 2023-2024 nu se iau în calcul datoriile iulie-septembrie) – 3 puncte/articol
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