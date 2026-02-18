Arena Națională, înzăpezită! Imagini cu cel mai mare stadion din România după ninsorile abundente din țară - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 18 februarie 2026, 13:34

Arena Națională, înzăpezită! Imagini cu cel mai mare stadion din România după ninsorile abundente din țară
Arena Națională, după vremea extremă / Antena Sport

România a fost afectată în ultimele ore de o vreme extremă, iar ninsorile abundente au “lovit” și Bucureștiul. Anumite porțiuni de trafic au fost blocate, copaci au căzut, iar zăpada s-a așternut și la Arena Națională, atât în exteriorul stadionului, cât și în interior.

Cel mai mare stadion din România a fost înzăpezit în urma vremii care a afectat numeroase județe din țară, iar reporterii Antena Sport au fost prezenți la fața locului pentru a observa și analiza starea în care se află arena.

Imagini cu Arena Națională afectată de zăpadă

Din exterior, se observă cum scările de acces spre stadion sunt acoperite de zăpadă, cum de altfel este toată structura circulară care înconjoară stadionul. În interior, pe gazon a fost amplasată o instalație de încălzire, pentru a preveni înghețarea gazonului.

Ca de obicei, terenul este acoperit cu o copertină, astfel încât să fie protejat de asemenea situații precum cele de azi, 18 februarie. Este cunoscut faptul că acoperișul Arenei Naționale nu poate fi tras, acesta fiind și motivul pentru gazonul e constant protejat.

Zăpada nu a căzut astfel pe gazon, însă a făcut-o în zona din afara terenului, unde sunt amplasate băncile de rezerve. În imagini au fost surprinși și câțiva oameni muncind, asfel încât stadionul să fie întreținut după ninsorile abundente.

