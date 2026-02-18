Închide meniul
Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: "Dezastru. Cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: “Dezastru. Cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani”

Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: “Dezastru. Cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani”

Andrei Nicolae Publicat: 18 februarie 2026, 14:03

Marius Șumudică, verdict crunt pentru FCSB: Dezastru. Cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani

Marius Șumudică, în timpul unui meci / Sport Pictures

Marius Șumudică a avut recent o intervenție în cadrul unei emisiuni, iar antrenorul celor de la Al-Okhdood a vorbit și despre situația FCSB-ului, care în continuare “tremură” serios pentru un loc de play-off. Fostul tehnician din Giulești a spus că dacă roș-albaștrii vor rata accederea în Top 6, rezultatul respectiv va fi echivalent cu dezastrul pentru formația lui Elias Charalambous.

FCSB se află pe locul 10 în acest moment în Liga 1, la trei puncte distanță de play-off cu trei etape înainte de final. Cu o etapă în urmă, roș-albaștrii au făcut un pas în spate în lupta lor pentru Top 6 atunci când au pierdut cu Universitatea Craiova, iar Marius Șumudică s-a arătat îngrijorat de situația de la campioana ultimelor două ediții de Liga 1.

Șumudică: “E o palmă mare și îmi pare rău”

Antrenorul de 54 de ani a crede că ratarea play-off-ului ar însemna cel mai prost rezultat al FCSB-ului din ultimii 10 ani. De când formatul cu play-off și play-out a fost introdus în 2015, roș-albaștrii nu au ratat niciodată accederea între primele șase.

Șumudică a analizat și șansele pe care le mai are FCSB la play-off și a ajuns la concluzia că formația patronată de Gigi Becali nu mai este la mâna ei.

Ar fi dezastru. E cel mai negativ rezultat din ultimii 10 ani. Dezastru! E o palmă mare și îmi pare rău. Nu am nicio treabă, dar îmi pare rău de fotbaliștii pe care îi au acolo. S-a demonstrat iar și eu am spus-o mereu în emisiune, când nu joacă Tănase, la FCSB e o mare problemă.

S-a văzut și la Craiova. Am văzut meciul de la Craiova. Ok, a avut Bîrligea câteva ocazii, dar ca și vână, ca și angajament, ca dueluri câștigate, Craiova a fost mult peste FCSB. Dacă ei făceau egal la Craiova, erau doar la mâna lor.

Acum nu mai sunt la mâna lor. Și cu 49 de puncte, pot rămâne afară. Și dacă bat toate meciurile, pot să rămână afară. Acum joacă FC Botoșani cu U Cluj. Oricare câștigă se duce cu 3 puncte în față. Bine, și ei joacă cu Metaloglobus și pot juca finala cu U Cluj“, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.

În ultimele trei etape din sezonul regular, FCSB va evolua cu Metaloglobus (acasă), UTA Arad, (deplasare) și cu “U” Cluj (acasă).

