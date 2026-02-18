Dinamo, 21.000 de euro salariu pe lună pentru jucătorul adus să lupte pentru titlu alături de "câinii roşii" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunţat că Dinamo a ajuns la un acord cu George Puşcaş şi că atacantul ar urma să semneze curând cu “câinii roşii”. Fostul internaţional va avea un salariu important pentru clubul din Ştefan cel Mare.

Dinamo l-a dorit pe atacantul de 29 de ani şi în luna decembrie a anului trecut, dar atunci acesta cerea un salariu lunar de 50.000 de euro, unul uriaş pentru posibilităţile câinilor roşii.

George Puşcaş, salariu de 21.000 de euro la Dinamo

Atunci, el spera să prindă un transfer în zona Golfului sau în China, lucru care nu s-a mai întâmplat. Astfel că Puşcaş a scăzut mult din prezenţii şi a acceptat un salariu de 21.000 de euro, după cum susţine gsp.ro.

George Pușcaș a bifat ultimul meci oficial pe 1 iunie, atunci când a fost titular în înfrângerea suferită de Bodrumspor cu Beșiktaș. Echipa sa a retrogradat la finalul sezonului trecut, astfel că atacantul român a rămas liber de contract.

Atacantul încasa lunar la Bodrumspor, fosta lui echipă, nu mai puţin de 70.000 de euro.