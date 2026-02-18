Când va putea Mihai Pintilii să devină antrenor principal la FCSB? Decizia luată - Antena Sport

Mihai Pintilii a hotărât să îşi continue în Moldova studiile pentru obţinere licenţei PRO, asta după ce a pus mâna deja pe licenţa A, cea care îi permite să fie antrenor secund la FCSB.

Fostul mijlocaş, ajuns la 40 de ani, mai are însă de aşteptat până va putea fi antrenor principal. Peste Prut, studiile pentru licenţa PRO durează doi ani, iar, cel mai probabil, Pinti le va începe la finalul lui 2026.

Mihai Pintilii va deveni antrenor cu licenţă PRO la finalul lui 2028

Astfel, el va deveni antrenor cu acte în regulă în ultima parte a lui 2028, conform spuselor şefului Şcolii de Antrenori din Moldova, Dănuţ Oprea.

“Pintilii este posesor al licenței A cu acte în regulă, dar va începe pentru PRO atunci când va fi. Eu abia am terminat cu ultima grupă. Va fi, probabil, spre finalul acestui an sau la începutul lui 2027. Ei (n.r. Pintilii, Săpunaru) s-au înscris și vor fi participanți la acest curs. Alte noutăți nu sunt.

Cursurile durează doi ani și ceva. Acum aștept să adun numărul necesar ca să pot începe. Suntem o asociație mică și eu respect toate regulile impuse. Eu am un număr de cereri, dar aștept, în primul rând, moldovenii. Cred că până la finalul anului nu vom începe alt curs pentru licența PRO.