Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Au renunţat la Ngezana. Anunţul este oficial - Antena Sport

Home | Fotbal | Au renunţat la Ngezana. Anunţul este oficial

Au renunţat la Ngezana. Anunţul este oficial

Radu Constantin Publicat: 10 martie 2026, 9:04

Comentarii
Au renunţat la Ngezana. Anunţul este oficial

Profimedia

Siyabonga Ngezana este indisponibil încă din 25 ianuarie din cauza unei leziuni la menisc, iar refuzul său de a se opera l-a scos din calculele echipei. Mai mult, acum a venit un alt anunţ aşteptat! Fotbalistul nu a mai fost convocat la naţionala Africii de Sud.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest context, dacă nu va mai juca nici la naţională, FCSB riscă să piardă bonusul pe care îl primesc echipele care trimit jucători la Mondial. Africa de Sud s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, iar Gigi Becali spera să profite de o eventuală covocare a lui Siyabonga Ngezana pentru meciurile din America.

Gigi Becali a vorbit recent despre situația fundașului central, arătându-se deranjat de decizia jucătorului de a evita bisturiul în favoarea altor metode de recuperare.

„Ngezana nu vrea să se opereze. El face niște de-astea, tratamente… Băi, nebunule, n-ai cum să joci! El juca cu genunchiul «paradit»”, a transmis Gigi Becali la PrimaSport.

În vederea pregătirii Mondialului, în perioada 23 martie – 1 aprilie, naționala Africii de Sud va susține două meciuri de pregătire cu Panama. Cum el refuză să se opereze, iar la FCSB nu mai joacă, Siyabonga Ngezana nu a mai fost convocat.

Reclamă
Reclamă

Dacă fotbalistul nu se reface până la Mondial, FCSB va pierde jumătate de milion de euro.

Lipsa minutelor și starea medicală precară îl pot lăsa pe Ngezana în afara lotului pentru meciurile din Grupa A, acolo unde naționala sa va întâlni Mexicul, Coreea de Sud și o echipă venită din baraj.

Cum va fi vremea de Florii. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâniCum va fi vremea de Florii. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mi-au omorât copilul!" Un bebeluș din Iași a murit la 2 zile, după ce medicii l-au trimis acasă cu febră
Observator
"Mi-au omorât copilul!" Un bebeluș din Iași a murit la 2 zile, după ce medicii l-au trimis acasă cu febră
Mirel Rădoi, primit ca un erou de Peluza Nord! Spectacol total la primul antrenament la revenirea la FCSB. Video
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, primit ca un erou de Peluza Nord! Spectacol total la primul antrenament la revenirea la FCSB. Video
12:03
Mesajul lui Mirel Rădoi pentru suporterii din Peluza Nord la baza sportivă FCSB: “Un lucru trebuie să rămână”
11:56
Susţinere totală a fanilor pentru Mirel Rădoi! Gheorghe Mustață: “Indiferent de situaţie noi suntem alături de el”
11:35
FotoMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
11:30
Gigi Becali pregătește o clauză halucinantă pentru Florin Tănase: “Nu mai are voie cu vârful de bocanc”
11:02
Manchester City – Liverpool, “șocul” din sferturile Cupei Angliei. Arsenal și Chelsea, noroc la tragerea la sorți
10:55
Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 4 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane” 5 Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan 6 “Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările la FCSB?” Ce a putut răspunde Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”