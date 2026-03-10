Au renunţat la Ngezana. Anunţul este oficial - Antena Sport

Siyabonga Ngezana este indisponibil încă din 25 ianuarie din cauza unei leziuni la menisc, iar refuzul său de a se opera l-a scos din calculele echipei. Mai mult, acum a venit un alt anunţ aşteptat! Fotbalistul nu a mai fost convocat la naţionala Africii de Sud.

În acest context, dacă nu va mai juca nici la naţională, FCSB riscă să piardă bonusul pe care îl primesc echipele care trimit jucători la Mondial. Africa de Sud s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, iar Gigi Becali spera să profite de o eventuală covocare a lui Siyabonga Ngezana pentru meciurile din America.

Gigi Becali a vorbit recent despre situația fundașului central, arătându-se deranjat de decizia jucătorului de a evita bisturiul în favoarea altor metode de recuperare.

„Ngezana nu vrea să se opereze. El face niște de-astea, tratamente… Băi, nebunule, n-ai cum să joci! El juca cu genunchiul «paradit»”, a transmis Gigi Becali la PrimaSport.

În vederea pregătirii Mondialului, în perioada 23 martie – 1 aprilie, naționala Africii de Sud va susține două meciuri de pregătire cu Panama. Cum el refuză să se opereze, iar la FCSB nu mai joacă, Siyabonga Ngezana nu a mai fost convocat.