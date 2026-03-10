Joan Laporta i-a dat replica lui Xavi după acuzațiile că a blocat revenirea lui Messi la Barcelona: "E folosit" - Antena Sport

Joan Laporta a fost prezent luni seara în cadrul unei emisiuni, unde a avut prilejul de a discuta despre mai multe aspecte în prag electoral la Barcelona. Candidatul pentru postul de președinte a vorbit printre altele și despre acuzațiile grave lansate de Xavi, care se leagă de cum revenirea lui Messi ar fi fost blocată.

Xavi a acordat câteva declarații care au venit ca un “cutremur” la Barcelona, echipă care se pregătește să își aleagă din nou președintele. Fostul mare mijlocaș și antrenor al formației blaugrana a susținut că revenirea lui Messi pe Camp Nou era rezolvată pentru vara anului 2023, însă Joan Laporta, pe atunci conducătorul clubului, s-ar fi opus pentru a nu începe un “război al salariilor”. La Liga şi Jorge Messi, tatăl fotbalistului, nu ar fi fost de vină pentru faptul că transferul nu s-a realizat.

Replica dată de Joan Laporta pentru Xavi

Prezent în studioul radioului Cope la emisiunea “El Partidazo”, Laporta a ținut să lămurească situația și a venit și el cu versiunea sa a poveștii legate de Messi. Potrivit candidatului pentru postul de președinte al Barcelonei, nu s-a pus problema ca “La Pulga” să se întoarcă pe Camp Nou, ba mai mult, tatăl lui Leo a venit la el pentru a-l înștiința că varianta cea mai bună pentru ei este Miami, unde decarul a și ajuns în final.

În plus, Laporta s-a arătat dezamăgit de Xavi și declarațiile sale, spunând despre fostul său antrenor că e folosit de contracandidatul său pentru postul de președinte, Victor Font. Fostul conducător al clubului blaugrana s-a arătat de asemenea complet relaxat când a fost întrebat dacă îi e teamă că Messi și tatăl său vor veni și ei cu declarații după ieșirea lui Xavi.

“Nu prea înțeleg ce a spus Xavi. Situația lui Messi a fost complet transparentă. Jorge Messi a venit la mine acasă și mi-a spus că ei ar fi mai bine în final la Miami decât în Arabia Saudită sau la Barcelona. Asta a fost tot.