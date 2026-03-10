”Formula 1 a comis un act de autosabotaj”. Adrian Georgescu și cele mai importante opinii despre noul regulament - Antena Sport

Cei de la The Race au scris că regulile creează spectacol, dar depașirile sunt artificiale. Potrivit editorilor publicației, cursa a fost interesantă, dar stilul de pilotaj pare forțat, iar energia electrică influențează prea mult duelurile. Cea mai respectată voce, Gary Anderson, fost director tehnic al formațiilor Jordan, Stewart și Jaguar, a scris: „A fost palpitant, dar încă nu sunt sigur că din motive corecte. Cu toate acestea, e minunat să vezi 16 mașini trecând linia de sosire, ceea ce dovedește capacitatea tuturor acestor echipe de a se adapta și de a optimiza noile regulamente.”

Gary Anderson prezintă și soluția sa, într-un text, la problema Formulei. El spune că cea mai bună soluție ar fi să se permită recuperarea energiei și pe roțile din față, nu doar pe cele din spate. Asta ar crește energia disponibilă, ar reduce necesitatea de a face Lift and Coast și de a permite rulare cu pedala la fund. Alte soluții menționate sunt reducerea puterii electricii, sau schimbarea limitei de energie pe tur.

Există critici acerbe

Oliver Harden, pentru PlanetF1, este extrem de critic la adresa regulamentului. ”Aceasta nu este o situație similară cu cea din 2014. Există puține speranțe că noile reguli se vor așeza pur și simplu după câteva curse, când sportul și provocarea pe care o reprezintă au fost schimbate atât de fundamental. F1 a comis un act de autosabotaj cu un set de reguli care nu realizează nimic altceva decât să se alinieze tendinței ecocentrice a epocii. Formula 1, spuneți? Mai degrabă Formula Net Zero. Într-adevăr, marea ironie a acestor noi reglementări durabile este că, de fapt, se dovedesc rapid a fi exact opusul. Ele nu pot rămâne așa cum sunt pentru foarte mult timp. Cu siguranță, dacă sportul știe ce e bine pentru el, nu vor rămâne așa.”

Și cei de la RacingNews365 critică noul regulament. ”Formula 1 e prizoniera propriilor ambiții. (…) Sportul se confruntă cu o provocare majoră. Fiecare soluție propusă ar crea probabil o nouă problemă, în timp ce menținerea status quo-ului ar putea eroda atractivitatea fundamentală a F1. Cu echipele angajate în programe de dezvoltare pentru 2026 și producătorii dedicați strategiilor pe termen lung, F1 trebuie să găsească cumva echilibrul între progresul tehnologic și spectacolul pur al curselor. Fereastra pentru schimbări majore se închide rapid, însă direcția actuală amenință să îndepărteze fanii pe care sportul i-a atras în ultimii ani.”

”Fără trenulețe DRS și aer murdar”

Editorii crash.net tind, mai degrabă, să vadă partea plină a paharului. ”Nu-mi amintesc când a fost ultima dată când au fost atât de multe depășiri și schimbări de lider la începutul unui Grand Prix. În primele nouă tururi, Russell și Leclerc au schimbat șapte ori poziția de lider într-un joc de șah palpitant, la viteză mare.

Lucrurile s-au calmat după un start spectaculos, urmat de două perioade de safety car virtual, dar mi-a plăcut acest început. (…) Ce am văzut în primele 10 ture a fost mai bun decât cea mai mare parte a sezonului trecut, când cursele se transformau rapid într-un spectacol plictisitor, cu trenulețe DRS și aer murdar, rezultatul fiind practic determinat în calificări”, a scris Lewis Larkam.

”Nu trebuie să-ți placă schimbarea, dar ea va rămâne. Și cu siguranță merită o perioadă de grație mai lungă decât un singur weekend. Să fim sinceri, toți cei care au criticat-o știau dinainte că acesta va fi răspunsul lor”, a fost verdictul lui Lewis Duncan.

Voi ce părere aveți? A fost o schimbare bună sau, mai degrabă, una proastă?