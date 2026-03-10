Iuliu Mureșan, la fel de euforic ca Pancu după CFR - Dinamo: "De ce să nu sperăm la încă 8 sau 9 victorii?" - Antena Sport

Iuliu Mureșan s-a arătat extrem de mulțumit de CFR Cluj după ce formația din Gruia a învins-o pe Dinamo cu 2-0 și a ajuns la 11 victorii consecutive. Asemenea antrenorului Daniel Pancu, președintele “feroviarilor” crede că echipa are toate atuurile necesare să spere la un titlu, în contextul în care se află într-o formă excelentă.

CFR Cluj a câștigat contra lui Dinamo ultimul meci disputat în sezonul regulat din Liga 1. Luni seara, ardelenii și-au adjudecat o nouă victorie grație golurilor marcate de Karlo Muhar și Alibek Aliev, la capătul unui meci în care Cătălin Cîrjan a ratat o lovitură de la 11 metri pe final.

Reacția lui Iuliu Mureșan, după CFR – Dinamo 2-0

După duelul din Gruia, Daniel Pancu a venit la microfon și a spus că obiectivul echipei sale nu poate fi altul decât câștigarea campionatului, ținând cont de cele 11 victorii la rând. Aceeași opinie a fost ulterior împărtășită și de Iuliu Mureșan, președintele clubului, care a aplaudat performanța echipei de a urca în ultima parte a sezonului regualt de pe 14 până pe 4.

Conducătorul formației clujene a analizat și principalele adversare în lupta la titlu, iar acesta a numit aproape toate echipele din play-off, singura formație lăsată pe dinafară fiind FC Argeș.

“Ținând cont că am pornit de pe locul al 14-lea, da, de la baraj, e bine că am crescut etapă de etapă și că avem 11 victorii consecutive. Jucăm la ‘U’ Cluj, abia aşteptăm meciul și ați văzut că azi am beneficiat şi de suportul publicului.