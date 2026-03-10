Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Iuliu Mureșan, la fel de euforic ca Pancu după CFR - Dinamo: "De ce să nu sperăm la încă 8 sau 9 victorii?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Iuliu Mureșan, la fel de euforic ca Pancu după CFR – Dinamo: “De ce să nu sperăm la încă 8 sau 9 victorii?”

Iuliu Mureșan, la fel de euforic ca Pancu după CFR – Dinamo: “De ce să nu sperăm la încă 8 sau 9 victorii?”

Andrei Nicolae Publicat: 10 martie 2026, 9:25

Comentarii
Iuliu Mureșan, la fel de euforic ca Pancu după CFR – Dinamo: De ce să nu sperăm la încă 8 sau 9 victorii?

Iuliu Mureșan, în vestiar după o victorie / Sport Pictures

Iuliu Mureșan s-a arătat extrem de mulțumit de CFR Cluj după ce formația din Gruia a învins-o pe Dinamo cu 2-0 și a ajuns la 11 victorii consecutive. Asemenea antrenorului Daniel Pancu, președintele “feroviarilor” crede că echipa are toate atuurile necesare să spere la un titlu, în contextul în care se află într-o formă excelentă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj a câștigat contra lui Dinamo ultimul meci disputat în sezonul regulat din Liga 1. Luni seara, ardelenii și-au adjudecat o nouă victorie grație golurilor marcate de Karlo Muhar și Alibek Aliev, la capătul unui meci în care Cătălin Cîrjan a ratat o lovitură de la 11 metri pe final.

Reacția lui Iuliu Mureșan, după CFR – Dinamo 2-0

După duelul din Gruia, Daniel Pancu a venit la microfon și a spus că obiectivul echipei sale nu poate fi altul decât câștigarea campionatului, ținând cont de cele 11 victorii la rând. Aceeași opinie a fost ulterior împărtășită și de Iuliu Mureșan, președintele clubului, care a aplaudat performanța echipei de a urca în ultima parte a sezonului regualt de pe 14 până pe 4.

Conducătorul formației clujene a analizat și principalele adversare în lupta la titlu, iar acesta a numit aproape toate echipele din play-off, singura formație lăsată pe dinafară fiind FC Argeș.

Ținând cont că am pornit de pe locul al 14-lea, da, de la baraj, e bine că am crescut etapă de etapă și că avem 11 victorii consecutive. Jucăm la ‘U’ Cluj, abia aşteptăm meciul și ați văzut că azi am beneficiat şi de suportul publicului.

Reclamă
Reclamă

Dacă avem 11 victorii consecutive, de ce să nu sperăm că putem obţine încă opt sau nouă? Trebuie să luăm fiecare meci şi să câştigăm. Va veni şi o înfrângere la un moment dat, dar sper să vină în ultima etapă a play-off-ului.

Craiova, o echipă foarte bună şi am simţit asta, U Cluj are şanse şi e o echipă puternică, iar Bergodi e un antrenor foarte bun şi au condiţii pentru a obţine performanţe în acest campionat. Sigur, Rapidul mai este, mai e Dinamo, chiar dacă azi a pierdut. Important e că şi noi avem şansa noastră“, a spus conducătorul din Gruia, potrivit orangesport.ro.

CFR Cluj își începe lunea viitoare parcursul în play-off cu o confruntare în deplasare contra rivalei “U” Cluj, de la ora 20:30. Vezi AICI programul complet al primei etape din grupa pentru campionat.

A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei aniA plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
Observator
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
Cum arată acum locul tragediei în care au murit cei șapte suporteri PAOK Salonic. Monumentul ridicat pe marginea drumului a devenit un altar pentru fanii echipei lui Răzvan Lucescu
Fanatik.ro
Cum arată acum locul tragediei în care au murit cei șapte suporteri PAOK Salonic. Monumentul ridicat pe marginea drumului a devenit un altar pentru fanii echipei lui Răzvan Lucescu
12:29
Arbitru român pentru Andrei Rațiu în Conference League. Cine “fluieră” la meciul fundașului “tricolor”
12:20
Cristi Chivu, băgat în şedinţă de toată conducerea lui Inter. Şedinţă de urgenţă după eşecul cu Milan
12:03
VIDEOMesajul lui Mirel Rădoi pentru suporterii din Peluza Nord la baza sportivă FCSB: “Un lucru trebuie să rămână”
11:56
VIDEOSusţinere totală a fanilor pentru Mirel Rădoi! Gheorghe Mustață: “Indiferent de situaţie noi suntem alături de el”
11:35
VIDEO & FOTOMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB
11:30
Gigi Becali pregătește o clauză halucinantă pentru Florin Tănase: “Nu mai are voie cu vârful de bocanc”
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 4 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane” 5 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 6 Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”