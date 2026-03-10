"Mulţumesc pentru tot!" Charalambous, mesaj în română la plecarea din ţară. A avut lacrimi în ochi - Antena Sport

Elias Charalambous a părăsit de dimineaţă România. La plecare, el a spus scurt câteva cuvinte în română. “Mulțumesc pentru tot”, a fost mesajul lui Charalambous în română, apoi a continuat în engleză: „Știu să vorbesc română, înțeleg foarte bine, cred că toți trebuie să știe că respect țara, am stat 3 ani aici. Mă exprim mult mai bine în engleză, pot zice ceva ce nu e înțeles bine în română, nu vreau să nu fiu înțeles. Acesta e singurul motiv pentru care nu am vorbit în română. Nu a fost legat de respect sau despre altceva”.

Elias Charalambous a fost emoţionat la plecarea din ţară, iar pe măsură ce vorbea, el avea lacrimi în ochi.

Cât priveşte parcursul lui la FCSB? Elias Charalambous spune că părăseşte echipa mulţumit de performanţele reuşite. “Am avut 3 ani uimitori. A fost o călătorie minunată. Cel mai important e ce s-a întâmplat în ultimele două zile. Mesajele pe care le-am primit de la fani reprezintă cea mai mare victorie. Când vii aici e un lucru, dar să pleci așa, primind atâtea mesaje, e ceva ce nu poți cumpăra. Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor, celor care susțin clubul în România. Nu doar lor, vreau să le mulțumesc tuturor românilor pentru cum s-au comportat cu mine, pentru cum m-au tratat.

Mi-am făcut mulți prieteni buni care vor fi alături de mine toată viața. Cele mai importante momente pentru mine au fost ultimele două zile. Cel mai important e cum pleci. Iar tot acest respect pe care l-am primit, nu doar de la fanii noștri, ci și de la fanii altor echipe.

În ultimele două zile, m-am întâlnit prin oraș cu suporteri Dinamo, Rapid, iar aceștia mi-au arătat respect. Asta e totul. Celelalte momente importante au fost trofeele și aventurile europene, astea sunt cele mai frumoase momente de la acest club”, a spus Charalambous.