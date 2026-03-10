"Mulţumesc pentru tot!" Charalambous, mesaj în română la plecarea din ţară. A avut lacrimi în ochi - Antena Sport

Închide meniul
“Mulţumesc pentru tot!” Charalambous, mesaj în română la plecarea din ţară. A avut lacrimi în ochi

Radu Constantin Publicat: 10 martie 2026, 9:43

Elias Charalambous, în timpul unui meci / Sport Pictures

Elias Charalambous a părăsit de dimineaţă România. La plecare, el a spus scurt câteva cuvinte în română. “Mulțumesc pentru tot”, a fost mesajul lui Charalambous în română, apoi a continuat în engleză: „Știu să vorbesc română, înțeleg foarte bine, cred că toți trebuie să știe că respect țara, am stat 3 ani aici. Mă exprim mult mai bine în engleză, pot zice ceva ce nu e înțeles bine în română, nu vreau să nu fiu înțeles. Acesta e singurul motiv pentru care nu am vorbit în română. Nu a fost legat de respect sau despre altceva”.

Elias Charalambous a fost emoţionat la plecarea din ţară, iar pe măsură ce vorbea, el avea lacrimi în ochi.

Cât priveşte parcursul lui la FCSB? Elias Charalambous spune că părăseşte echipa mulţumit de performanţele reuşite. “Am avut 3 ani uimitori. A fost o călătorie minunată. Cel mai important e ce s-a întâmplat în ultimele două zile. Mesajele pe care le-am primit de la fani reprezintă cea mai mare victorie. Când vii aici e un lucru, dar să pleci așa, primind atâtea mesaje, e ceva ce nu poți cumpăra. Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor, celor care susțin clubul în România. Nu doar lor, vreau să le mulțumesc tuturor românilor pentru cum s-au comportat cu mine, pentru cum m-au tratat.

Mi-am făcut mulți prieteni buni care vor fi alături de mine toată viața. Cele mai importante momente pentru mine au fost ultimele două zile. Cel mai important e cum pleci. Iar tot acest respect pe care l-am primit, nu doar de la fanii noștri, ci și de la fanii altor echipe.

În ultimele două zile, m-am întâlnit prin oraș cu suporteri Dinamo, Rapid, iar aceștia mi-au arătat respect. Asta e totul. Celelalte momente importante au fost trofeele și aventurile europene, astea sunt cele mai frumoase momente de la acest club”, a spus Charalambous.

El i-a mulţumit şi patronului Gigi Becali.

“Acest sezon nu a fost prea bun, dar asta a fost călătoria. Sunt fericit, am avut noroc să lucrez la acest club minunat. De multe ori am zis, fanii trebuie să fie mândri de club. E o echipă imensă. Înainte să vin aici, auzisem de FCSB. Dar fiind la club și călătorind prin Europa, mi-am dat seama că avem fani peste tot. Asta e valoarea acestui club.

Le mulțumesc din adâncul sufletului pentru cum m-au tratat. Plec mulțumit, nu sunt sunt supărat. Lui Gigi i-am dat un mesaj, nu am vorbit, el a fost ocupat, eu la fel.

E o persoană care mi-a acordat o șansă mare. Vreau să-i mulțumesc. Vreau să le mulțumesc și jurnaliștilor pentru toate momente petrecute împreună. Poate uneori nu am fost așa bun cu voi, dar au fost doar momente. Cred că ați simțit respect din partea mea, eu m-am simțit respectat și vă mulțumesc”, a mai spus Charalambous.

El spune că la următoarea echipă va merge tot cu staff-ul avut la FCSB, din care va face parte şi Pintilii.

“Suntem 5-6 oameni în staff-ul meu. Mihai mi-a spus că vrea să mă urmeze, deci cred că pasul următor va fi făcut împreună”, a mai declarat Charalambous.

