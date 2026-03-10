Contre Becali - Cârţu. "La ghilotină cu voi!" vs "Ce ne dorești tu nouă să îți dea Dumnezeu ție!" - Antena Sport

Gigi Becali a mărturisit că nu vrea ca Universitatea Craiova să meargă în UEFA Champions League şi să profite astfel de coeficientul făcut de FCSB.

“Nu aș vrea Craiova să câștige, dar nu ai ce să îi faci… câștigă, sunt prea tari. Dar nu vreau să câștige ei. De ce? Ei au 10 coeficient, noi 25. Ei sunt cap de serie în primul tur și nu vreau să ia nimic ei. La ghilotină să ajungă!”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

Auzind vorbele lui Gigi Becali, Sorin Cârţu i-a replicat imediat.

“Gigi, ce ne dorești tu nouă să îți dea Dumnezeu ție. De ce vorbești așa? Eu ziceam că dacă aveam 62 de puncte, intram cu 31 în play-off, vă doream și pe voi în play-off. Să jucați cu Dinamo, cu Rapid…”, a răspuns Sorin Cârțu.

Primul loc din Liga 1 va merge în turul 1 preliminar din Champions League.