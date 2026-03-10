Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ionuţ Rada, ofertat să revină în fotbalul românesc. "Pot spune doar că este o echipă din play-off" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ionuţ Rada, ofertat să revină în fotbalul românesc. “Pot spune doar că este o echipă din play-off”

Ionuţ Rada, ofertat să revină în fotbalul românesc. “Pot spune doar că este o echipă din play-off”

Radu Constantin Publicat: 10 martie 2026, 8:44

Comentarii
Ionuţ Rada, ofertat să revină în fotbalul românesc. Pot spune doar că este o echipă din play-off

Ionuţ Rada s-a retras din fotbal în 2020, de la Sănătatea Cluj. De-atunci s-a implicat în proiecte personale de educaţie sportivă. Deţine şi o platformă online, unde face recomandări pentru antrenamente de fitness.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuţ Rada a recunoscut că a primit recent o ofertă de la o echipă care a ajuns în play-off. A refuzat pentru moment, dar nu exclude ca în viitor să revină în fotbalul românesc.

“Da, mi-aș dori să revin în fotbalul românesc, mi-aș dori să vin să pun în practică anumite lucruri pe care le-am învățat, pentru că, după ce am terminat cu fotbalul, mi-am dat seama că trebuie să învăț, trebuie să particip la cursuri. Trebuie să te dezvolți.

Am făcut lucrul acesta ani de zile și cred că acum aș putea să pun în practică ce am învățat într-un mediu în care se poate implementa repede, ținând cont de ceea ce se întâmplă la acel club, pentru că răbdare nu este, însă este nevoie de o strategie, de oameni care să înțeleagă ceea ce îți dorești și să fie deschiși să colaboreze. Acum, vom vedea.

Parteneriatele mele și proiectele mele de educație în această direcție au, pot spune, o vizibilitate și un progres. Oamenii răspund foarte bine, pentru că principalul meu obiectiv este cel de educație în sport. Aici vorbim despre metodologie și despre lucruri de care fotbalul nostru are nevoie.

Reclamă
Reclamă

Am fost căutat în perioada aceasta, dar nu o să dau numele echipei. Pot spune doar că este în play-off (n.r. râde). Dar așa a rămas discuția, că nu o să divulg. Au fost discuții chiar foarte aproape de a se finaliza, însă am ales pentru un moment să continui cu proiectul meu ”The Rada Way”, a declarat Rada pentru iamsport.ro.

Ionuț Rada a evoluat în carieră pentru Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, CFR Cluj, FC Național, Bari sau Sănătatea Cluj.

 

Carburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 leiCarburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Observator
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Campionatul MLS, zguduit de un scandal uriaș de pariuri! Americanii nu au milă în astfel de cazuri și au dictat o pedeapsă fără precedent
Fanatik.ro
Campionatul MLS, zguduit de un scandal uriaș de pariuri! Americanii nu au milă în astfel de cazuri și au dictat o pedeapsă fără precedent
8:26
Victor Piţurcă lansează un scenariu incredibil. FCSB, în Liga 2? “Se poate întâmpla orice”
8:21
Specialiștii au dat verdictul înainte de startul play-off-ului! Cine va câștiga titlul în Liga 1
23:11 9 mart.
Neluţu Varga scoate banii! Le-a pregătit o primă jucătorilor şi lui Daniel Pancu, după a 11-a victorie la rând!
23:11 9 mart.
OFICIAL | S-au stabilit data și ora primelor meciuri din play-off. Când se joacă derby-ul Rapid – Dinamo
22:54 9 mart.
Răsturnare de situație în programul play-out-ului. Debutul lui Mirel Rădoi la FCSB, reprogramat după CFR – Dinamo
22:39 9 mart.
Pancu a stabilit obiectivul, după a 11-a victorie la rând: “Titlul”! Surprinzător: cu cine crede că se luptă CFR
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 4 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane” 5 Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan 6 “Cum o să puteți trei luni să nu faceți schimbările la FCSB?” Ce a putut răspunde Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”