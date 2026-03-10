Ionuţ Rada, ofertat să revină în fotbalul românesc. "Pot spune doar că este o echipă din play-off" - Antena Sport

Ionuţ Rada s-a retras din fotbal în 2020, de la Sănătatea Cluj. De-atunci s-a implicat în proiecte personale de educaţie sportivă. Deţine şi o platformă online, unde face recomandări pentru antrenamente de fitness.

Ionuţ Rada a recunoscut că a primit recent o ofertă de la o echipă care a ajuns în play-off. A refuzat pentru moment, dar nu exclude ca în viitor să revină în fotbalul românesc.

“Da, mi-aș dori să revin în fotbalul românesc, mi-aș dori să vin să pun în practică anumite lucruri pe care le-am învățat, pentru că, după ce am terminat cu fotbalul, mi-am dat seama că trebuie să învăț, trebuie să particip la cursuri. Trebuie să te dezvolți.

Am făcut lucrul acesta ani de zile și cred că acum aș putea să pun în practică ce am învățat într-un mediu în care se poate implementa repede, ținând cont de ceea ce se întâmplă la acel club, pentru că răbdare nu este, însă este nevoie de o strategie, de oameni care să înțeleagă ceea ce îți dorești și să fie deschiși să colaboreze. Acum, vom vedea.

Parteneriatele mele și proiectele mele de educație în această direcție au, pot spune, o vizibilitate și un progres. Oamenii răspund foarte bine, pentru că principalul meu obiectiv este cel de educație în sport. Aici vorbim despre metodologie și despre lucruri de care fotbalul nostru are nevoie.