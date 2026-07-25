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Baba Alhassan, prezentat oficial la noua echipă. Cu cine a semnat după plecarea de la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 25 iulie 2026, 8:42

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Baba Alhassan, prezentat oficial la noua echipă. Cu cine a semnat după plecarea de la FCSB

Baba Alhassan, prezentat la noua echipă, Mardin 1969 Spor/ Instagram

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Baba Alhassan (26 de ani) a fost prezentat oficial la noua echipă. Mijlocașul care s-a despărțit de FCSB în această vară a semnat cu cei de la Mardin 1969 Spor.

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Baba Alhassan va evolua astfel în a doua ligă din Turcia, după plecarea de la FCSB. Mijlocașul a stat „pe bară” timp de o lună, înainte să semneze cu Mardin.

Baba Alhassan, prezentat oficial la noua echipă. Va juca la Mardin 1969 Spor, în a doua ligă din Turcia

Baba Alhassan a semnat un contract valabil pe două sezoane cu echipa din liga secundă din Turcia. Mijlocașul ghanez, care a început să reprezinte însă Uganda, va încerca să promoveze în primul eșalon al turcilor alături de noua sa echipă.

Clubul nostru a ajuns la un acord pe 2 ani cu fotbalistul profesionist Baba Alhassan.

Avem încredere că, prin experiența, caracterul și calitatea sa, va avea o contribuție importantă la îndeplinirea obiectivelor noastre. Îi dorim lui Baba Alhassan o carieră plină de succes în tricoul roș-albastru și sperăm ca această mutare să fie de bun augur pentru întreaga noastră comunitate.

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Bine ai venit, Baba Alhassan!”, au anunțat cei de la Mardin.

Baba Alhassan a evoluat la FCSB timp de două sezoane și jumătate, timp în care a bifat 110 meciuri în toate competițiile. Mijlocașul transferat de roș-albaștri de la Hermannstadt a reușit să marcheze două goluri și să ofere cinci pase decisive.

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