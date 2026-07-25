Paul Papp l-a „înțepat” pe Matos după ce a provocat eliminarea acestuia: „E slab de înger!”

După ce în runda inaugurală s-a impus în duelul cu Dinamo, Petrolul Ploiești a bifat și primul eșec din actuala ediție de campionat. Prahovenii au fost învinși la limită de FC Argeș, scor 1-0, asta deși au evoluat mai bine de o repriză în superioritate numerică.

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Cel care a provocat eliminarea lui Ricardo Matos a fost experimentatul Paul Papp. Stoperul „găzarilor” l-a înțepat pe adversarul său după fluierul final.

Paul Papp: „Fotbalul e sport de contact”

Paul Papp a comentat după fluierul final incidentul în urma căruia Ricardo Matos a fost eliminat de centralul Horațiu Feșnic. Stoperul „găzarilor” a fost lovit cu cotul în piept la o fază fixă și a avut un mesaj pentru jucătorul lui FC Argeș.

„Am dominat total partida, dar fără să ne creem multe șanse. Am dominat steril. Suntem o echipă nouă, au intrat și niște puști, care, dacă sunt serioși, vor avea un viitor în fotbal. Încercăm să ne închegăm, dar nu e o scuză, nu trebuia să pierdem niciodată azi. Trebuia să marcăm măcar un gol.

E un campionat lung, greu, îl vom juca așa cum trebuie. E greșeală de sincronizare din partea noastră la gol, trebuia să acoperim mai bine colțul scurt. A dat de pe picioare. (n. r. despre roșu) Toată lumea spune că provoc, că trag de ei, dar până la urmă fotbalul e sport de contact. Eu nu controlez adversarul dacă nu fac lucrurile astea. Nu pot lăsa atacantul să mă controleze pe mine”.