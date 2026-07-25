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Paul Papp l-a „înțepat” pe Matos după ce a provocat eliminarea acestuia: „E slab de înger!”

Daniel Işvanca Publicat: 25 iulie 2026, 0:09

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Paul Papp l-a înțepat” pe Matos după ce a provocat eliminarea acestuia: E slab de înger!”

Paul Papp în meciul cu FC Argeș / Sportpictures

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După ce în runda inaugurală s-a impus în duelul cu Dinamo, Petrolul Ploiești a bifat și primul eșec din actuala ediție de campionat. Prahovenii au fost învinși la limită de FC Argeș, scor 1-0, asta deși au evoluat mai bine de o repriză în superioritate numerică.

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Cel care a provocat eliminarea lui Ricardo Matos a fost experimentatul Paul Papp. Stoperul „găzarilor” l-a înțepat pe adversarul său după fluierul final.

Paul Papp: „Fotbalul e sport de contact”

Paul Papp a comentat după fluierul final incidentul în urma căruia Ricardo Matos a fost eliminat de centralul Horațiu Feșnic. Stoperul „găzarilor” a fost lovit cu cotul în piept la o fază fixă și a avut un mesaj pentru jucătorul lui FC Argeș.

„Am dominat total partida, dar fără să ne creem multe șanse. Am dominat steril. Suntem o echipă nouă, au intrat și niște puști, care, dacă sunt serioși, vor avea un viitor în fotbal. Încercăm să ne închegăm, dar nu e o scuză, nu trebuia să pierdem niciodată azi. Trebuia să marcăm măcar un gol.

E un campionat lung, greu, îl vom juca așa cum trebuie. E greșeală de sincronizare din partea noastră la gol, trebuia să acoperim mai bine colțul scurt. A dat de pe picioare. (n. r. despre roșu) Toată lumea spune că provoc, că trag de ei, dar până la urmă fotbalul e sport de contact. Eu nu controlez adversarul dacă nu fac lucrurile astea. Nu pot lăsa atacantul să mă controleze pe mine”.

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„Dacă un jucător e mai slab de înger și ripostează, eu cu ce sunt de vină?”

„Sunt ultimul din linia mea. Astea le vezi în toate campionatele. Ne uităm la Haaland cu Saliba, vezi aceleași dueluri. Dacă un jucător e mai slab de înger și ripostează, eu cu ce sunt de vină? A dat fără minge, cartonaș roșu meritat. Sunt ferm convins că dacă se termina egal sau băteam, era mare prăpăd la interviu din partea lui.

Nu poți să faci miracole în câteva săptămâni de antrenamente. Suntem inteligenți și încercăm să primim bine străinii, dar au nevoie de timp de adaptare. Campionatul nu e chiar așa slab, e competitiv, se bagă materiale”, a declarat Paul Papp, potrivit digisport.ro.

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