Kennedy Boateng a semnat. Clubul unde este coleg cu un fost jucător al FCSB

Kennedy Boateng s-a despărţit de Dinamo la finalul sezonului trecut, devenind jucător liber de contract. În vârstă de 29 de ani, fundaşul din Togo a început o nouă aventură, în Arabia Saudită. Aici el va fi coleg cu un jucător proaspăt transferat de FCSB.
Boateng a semnat pe 2 ani cu Al-Fateh, dar transferul a fost oficializat acum deoarece a trebuit să primească mai întâi avizul Comisiei de Recrutare. Cluburile din Saudi Pro League unt controlate de Fondul Public de Investiții (PIF), iar transferurile trebuie să primească aprobare.
Kennedy Boateng îl va avea coleg La Al-Fateh şie pe Mihai Lixandru, fotbalist pe care Gigi Becali l-a cedat pentru 600.000 de euro.
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