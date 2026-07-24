Otto Hindrich, parade de zile mari în victoria dramatică a Legiei cu Pogon. Un alt român a fost omul meciului

Otto Hindrich a fost titular vineri seară în confruntarea dintre Pogon Szczecin și Legia Varșovia, din runda inaugurală a primei ligi din Polonia.
Portarul transferat de la CFR Cluj a avut o intervenție magistrală într-un moment cheie al jocului, dar un alt român a fost desemnat omul partidei.
Otto Hindrich, victorie dramatică în duelul cu Valentin Cojocaru
Legia Varșovia a început cum nu se putea mai bine noua ediție de campionat din Polonia și s-a impus dramatic pe terenul celor de la Pogon Szczecin.
Cu Valentin Cojocaru și Otto Hindrich portari, cele două formații au irosit mari ocazii de a înscrie. Transferat de la CFR Cluj, Hindrich s-a făcut remarcat cu o paradă de senzație în minutul 31, când a scos o lovitură de cap dificilă. El a mai intervenit și în minutele 65 și 80.
De partea cealaltă, în ciuda faptului că a încasat gol în prelungiri, Cojocaru a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren, fiind notat cu 8,7 de către cei de la Sofa Score, față de 8,3 cât a primit Hindrich. După fluierul final, cei doi s-au salutat.
Great save, Otto Hindrich! pic.twitter.com/WWr5KW3Fro
— TheFootballZone (@football_t69515) July 24, 2026
Another save, Hindrich pic.twitter.com/S9jyYjpUqh
— TheFootballZone (@football_t69515) July 24, 2026
Incredible Hindrich! pic.twitter.com/kXcnycS1iB
— TheFootballZone (@football_t69515) July 24, 2026
Cojocaru vs Hindrich, friends pic.twitter.com/etmiRJsQjc
— TheFootballZone (@football_t69515) July 24, 2026
Cojocaru was fouled, goal disallowed pic.twitter.com/w9FtKdyCO7
— TheFootballZone (@football_t69515) July 24, 2026
Gol, Legia pic.twitter.com/4s6W2wvs7G
— TheFootballZone (@football_t69515) July 24, 2026
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