Otto Hindrich, parade de zile mari în victoria dramatică a Legiei cu Pogon. Un alt român a fost omul meciului

Otto Hindrich a fost titular vineri seară în confruntarea dintre Pogon Szczecin și Legia Varșovia, din runda inaugurală a primei ligi din Polonia.

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Portarul transferat de la CFR Cluj a avut o intervenție magistrală într-un moment cheie al jocului, dar un alt român a fost desemnat omul partidei.

Otto Hindrich, victorie dramatică în duelul cu Valentin Cojocaru

Legia Varșovia a început cum nu se putea mai bine noua ediție de campionat din Polonia și s-a impus dramatic pe terenul celor de la Pogon Szczecin.

Cu Valentin Cojocaru și Otto Hindrich portari, cele două formații au irosit mari ocazii de a înscrie. Transferat de la CFR Cluj, Hindrich s-a făcut remarcat cu o paradă de senzație în minutul 31, când a scos o lovitură de cap dificilă. El a mai intervenit și în minutele 65 și 80.

De partea cealaltă, în ciuda faptului că a încasat gol în prelungiri, Cojocaru a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren, fiind notat cu 8,7 de către cei de la Sofa Score, față de 8,3 cât a primit Hindrich. După fluierul final, cei doi s-au salutat.