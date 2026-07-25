Bogdan Andone, la picioarele jucătorilor săi după victoria cu Petrolul: „O dovadă de caracter din partea echipei! Jos pălăria”

FC Argeș a obținut primele puncte din acest sezon, după ce s-a impus la limită contra celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0. Piteștenii au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Matos.

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Revelația ediției precedente de campionat a suferit în repriza secundă, când prahovenii s-au năpustit la poarta lui Cătălin Căbuz. A fost însă un final fericit pentru echipa lui Bogdan Andone.

Bogdan Andone: „A fost un efort enorm”

FC Argeș a trecut repede peste eșecul suferit în fața celor de la FCSB, iar piteștenii au reușit o victorie eroică în inferioritate numerică, în duelul cu Petrolul Ploiești.

După fluierul final, Bogdan Andone a tras concluziile cu privire la acest joc și și-a lăudat jucătorii pentru evoluția fantastică în contextul eliminării lui Matos.

„O victorie imensă, am controlat jocul în primele 40 de minute. După acea eliminare, a trebuit să găsim o cale de a ne apăra. A fost un efort imens ținând cont că e etapa doua și jucătorii au nevoie de ritm. A fost un efort enorm, o dovadă de caracter din partea echipei, jos pălăria pentru ei, aveam nevoie de această victorie. Era important și pentru noi și suporteri să câștigăm cât mai repede posibil.