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Bogdan Andone, la picioarele jucătorilor săi după victoria cu Petrolul: „O dovadă de caracter din partea echipei! Jos pălăria”

Daniel Işvanca Publicat: 25 iulie 2026, 0:00

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Bogdan Andone, la picioarele jucătorilor săi după victoria cu Petrolul: O dovadă de caracter din partea echipei! Jos pălăria”

Bogdan Andone / Sportpictures

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FC Argeș a obținut primele puncte din acest sezon, după ce s-a impus la limită contra celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0. Piteștenii au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Matos.

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Revelația ediției precedente de campionat a suferit în repriza secundă, când prahovenii s-au năpustit la poarta lui Cătălin Căbuz. A fost însă un final fericit pentru echipa lui Bogdan Andone.

Bogdan Andone: „A fost un efort enorm”

FC Argeș a trecut repede peste eșecul suferit în fața celor de la FCSB, iar piteștenii au reușit o victorie eroică în inferioritate numerică, în duelul cu Petrolul Ploiești.

După fluierul final, Bogdan Andone a tras concluziile cu privire la acest joc și și-a lăudat jucătorii pentru evoluția fantastică în contextul eliminării lui Matos.

„O victorie imensă, am controlat jocul în primele 40 de minute. După acea eliminare, a trebuit să găsim o cale de a ne apăra. A fost un efort imens ținând cont că e etapa doua și jucătorii au nevoie de ritm. A fost un efort enorm, o dovadă de caracter din partea echipei, jos pălăria pentru ei, aveam nevoie de această victorie. Era important și pentru noi și suporteri să câștigăm cât mai repede posibil.

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Am încercat să vorbim cu el să rămână până la pauză în poartă (n. r. Straton), dar nu mai putea călca și nu aveam cum să riscăm. Am pierdut o pauză. Sadriu a jucat cu injecție, Robert zicea că mai poate 15-20 minute. Tofan, anumite probleme. Mă bucur că băieții au dat dovadă de caracter, au făcut maximum posibil până la epuizare.

Avem nevoie de jucători, suntem limitați. Avem 4 juniori în lot sau 5-6. Nu avem suficiente soluții, clubul încearcă.. Stăm ziua pe telefoane, opțiunea 1-2-3, ne cam refuză toată lumea. Ne trebuie jucători care să aducă un plus de valoare, calitate și experiență. Nu vreau să iau jucători doar de dragul de a lua”, a declarat Bogdan Andone, potrivit digisport.ro.

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