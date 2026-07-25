Bogdan Andone, la picioarele jucătorilor săi după victoria cu Petrolul: „O dovadă de caracter din partea echipei! Jos pălăria”

FC Argeș a obținut primele puncte din acest sezon, după ce s-a impus la limită contra celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0. Piteștenii au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Matos.
Revelația ediției precedente de campionat a suferit în repriza secundă, când prahovenii s-au năpustit la poarta lui Cătălin Căbuz. A fost însă un final fericit pentru echipa lui Bogdan Andone.
Bogdan Andone: „A fost un efort enorm”
FC Argeș a trecut repede peste eșecul suferit în fața celor de la FCSB, iar piteștenii au reușit o victorie eroică în inferioritate numerică, în duelul cu Petrolul Ploiești.
După fluierul final, Bogdan Andone a tras concluziile cu privire la acest joc și și-a lăudat jucătorii pentru evoluția fantastică în contextul eliminării lui Matos.
„O victorie imensă, am controlat jocul în primele 40 de minute. După acea eliminare, a trebuit să găsim o cale de a ne apăra. A fost un efort imens ținând cont că e etapa doua și jucătorii au nevoie de ritm. A fost un efort enorm, o dovadă de caracter din partea echipei, jos pălăria pentru ei, aveam nevoie de această victorie. Era important și pentru noi și suporteri să câștigăm cât mai repede posibil.
Am încercat să vorbim cu el să rămână până la pauză în poartă (n. r. Straton), dar nu mai putea călca și nu aveam cum să riscăm. Am pierdut o pauză. Sadriu a jucat cu injecție, Robert zicea că mai poate 15-20 minute. Tofan, anumite probleme. Mă bucur că băieții au dat dovadă de caracter, au făcut maximum posibil până la epuizare.
Avem nevoie de jucători, suntem limitați. Avem 4 juniori în lot sau 5-6. Nu avem suficiente soluții, clubul încearcă.. Stăm ziua pe telefoane, opțiunea 1-2-3, ne cam refuză toată lumea. Ne trebuie jucători care să aducă un plus de valoare, calitate și experiență. Nu vreau să iau jucători doar de dragul de a lua”, a declarat Bogdan Andone, potrivit digisport.ro.
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