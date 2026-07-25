Home | Fotbal | Liga 1 | Probleme la FCSB. Jucătorul care s-a accidentat și e OUT pentru meciul cu Csikszereda

Probleme la FCSB. Jucătorul care s-a accidentat și e OUT pentru meciul cu Csikszereda

Viviana Moraru Publicat: 25 iulie 2026, 8:20

Comentarii
Probleme la FCSB. Jucătorul care s-a accidentat și e OUT pentru meciul cu Csikszereda

Jucătorii de la FCSB, în timpul meciului cu FK Auda/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FCSB se confruntă cu probleme, înaintea partidei cu Csikszereda, din a doua etapă a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, la Miercurea Ciuc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre situația lui Eddy Gnahore (32 de ani). Mijlocașul transferat de FCSB în această vară a debutat în partida pierdută cu FK Auda, scor 2-3, din manșa tur a confruntării din turul doi preliminar de Conference League.

Probleme la FCSB: Eddy Gnahore, șanse mari să rateze meciul cu Csikszereda

Mihai Stoica a dezvăluit că fostul mijlocaș al lui Dinamo s-a confruntat cu mari probleme personale, înaintea transferului la FCSB. MM a transmis că mijlocașul francez a fost schimbat în meciul cu FK Auda deoarece s-a accidentat, având șanse să rateze duelul cu Csikszereda.

Eddy Gnahore a evoluat doar o repriză cu FK Auda. Mijlocașul a cerut schimbare la pauză, fiind trimis în locul lui Alexandru Stoian.

„Gnahore de pe 29 mai nu s-a mai antrenat. Mai avem puțin și ieșim din iulie. A venit, a avut probleme mari personale. A făcut câteva antrenamente cu echipa. A ieșit accidentat, a fost lovit. Duminică cred că nu poate juca”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

FCSB țintește a doua victorie în Liga 1, în duelul cu Csikszereda. Roș-albaștrii au învins-o pe FC Argeș fără emoții, scor 2-0, în prima etapă. Formația lui Marius Baciu va fi și cu gândul la returul cu FK Auda care va fi joi, de la ora 19:00, în format live text pe as.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Observator
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Ipostaza inedită în care a apărut fosta rivală a Simonei Halep. Toată lumea a rămas uimită
Fanatik.ro
Ipostaza inedită în care a apărut fosta rivală a Simonei Halep. Toată lumea a rămas uimită
11:29

Gigi Becali l-a vrut pe Claudiu Niculescu la FCSB. Răspunsul dat de legenda lui Dinamo: „Am vorbit cu Olăroiu”
11:25

Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova
11:03

Donald Trump, declarație controversată despre LeBron James. Ce a putut să spună după transferul starului din NBA
10:46

Adam Nemec a semnat un nou contract la 40 de ani!
10:42

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Primul mare derby al sezonului de Liga 1. Echipele probabile
10:26

Cristi Chivu transferă la Inter un nume sonor din naţionala Argentinei
Vezi toate știrile
1 Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Anunţ de ultim moment 2 Mihai Stoica a făcut anunțul în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafele uriașe din FCSB – Auda 2-3: „Îmi e frică” 3 O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul şi-a dat acordul şi semnează cu noua echipă: „O chestiune de timp” 4 Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri 5 O nouă regulă din fotbal s-a aplicat în Liga 1! „Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii” 6 OFICIAL | 4 plecări de la Dinamo dintr-un foc! Omul care o bătea pe FCSB, OUT
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial