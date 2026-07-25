Probleme la FCSB. Jucătorul care s-a accidentat și e OUT pentru meciul cu Csikszereda

FCSB se confruntă cu probleme, înaintea partidei cu Csikszereda, din a doua etapă a Ligii 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, la Miercurea Ciuc.
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre situația lui Eddy Gnahore (32 de ani). Mijlocașul transferat de FCSB în această vară a debutat în partida pierdută cu FK Auda, scor 2-3, din manșa tur a confruntării din turul doi preliminar de Conference League.
Probleme la FCSB: Eddy Gnahore, șanse mari să rateze meciul cu Csikszereda
Mihai Stoica a dezvăluit că fostul mijlocaș al lui Dinamo s-a confruntat cu mari probleme personale, înaintea transferului la FCSB. MM a transmis că mijlocașul francez a fost schimbat în meciul cu FK Auda deoarece s-a accidentat, având șanse să rateze duelul cu Csikszereda.
Eddy Gnahore a evoluat doar o repriză cu FK Auda. Mijlocașul a cerut schimbare la pauză, fiind trimis în locul lui Alexandru Stoian.
„Gnahore de pe 29 mai nu s-a mai antrenat. Mai avem puțin și ieșim din iulie. A venit, a avut probleme mari personale. A făcut câteva antrenamente cu echipa. A ieșit accidentat, a fost lovit. Duminică cred că nu poate juca”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
FCSB țintește a doua victorie în Liga 1, în duelul cu Csikszereda. Roș-albaștrii au învins-o pe FC Argeș fără emoții, scor 2-0, în prima etapă. Formația lui Marius Baciu va fi și cu gândul la returul cu FK Auda care va fi joi, de la ora 19:00, în format live text pe as.ro.
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