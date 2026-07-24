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Mihai Stoica a dat verdictul! Ce șanse are FCSB să întoarcă rezultatul cu Auda: „Mi-e frică fără VAR”

Andrei Nicolae Publicat: 24 iulie 2026, 23:29

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Mihai Stoica a dat verdictul! Ce șanse are FCSB să întoarcă rezultatul cu Auda: „Mi-e frică fără VAR

Mihai Stoica la un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

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Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre eșecul rușinos suferit de echipa pe care o reprezintă contra letonilor de la Auda, scor 2-3. În ciuda rezultatului din tur, oficialul roș-albaștrilor este de părere că jucătorii lui Marius Baciu sunt net favoriți la calificare, atât timp cât vor beneficia de un arbitraj corect.

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FCSB a fost învinsă joi seara de letonii de la Auda în prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, scor 2-3. Formația de la Marea Baltică nu a afișat neapărat un joc grozav, însă a profitat din plin de greșelile din apărarea roș-albastră și l-a învins de trei ori pe Ștefan Târnovanu, care a fost „clientul” lui Gigi Becali după meci.

Mihai Stoica o vede pe FCSB mare favorită la calificarea în turul 3 preliminar Conference League

La o zi distanță după meciul de pe Stadionul „Steaua”, Mihai Stoica a vorbit despre cele întâmplate și a criticat brigada de arbitri pentru mai multe presupuse greșeli. Oficialul roș-albaștrilor consideră că echipa sa a fost privată de două penalty-uri, dar și că Auda ar fi trebuit să joace cu un om în minus. La duelul din Ghencea nu s-a beneficiat de sistem VAR, acesta fiind pus în funcțiune abia din turul 3 preliminar UECL.

De greşelile individuale s-a vorbit destul, foarte puţin s-a vorbit despre cele mai importante. Dacă era VAR, era 4-1 pentru noi.

Trebuiau să joace de la început în 10, că Tănase a fost împiedicat să paseze, iar fundaşul central de la Auda era în postura de ultim apărător. Am avut două penalty-uri clare. La al doilea e un fault odios (n.r. – asupra lui Bîrligea), de cartonaş roşu, iar arbitrul n-a dat nici măcar fault„, a spus oficialul FCSB, potrivit primasport.ro.

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Ulterior, Stoica a vorbit și despre meciul retur și a declarat că FCSB are 75% șanse să întoarcă rezultatul în Letonia.

Mi-e frică fără VAR. Dacă avem un arbitraj corect acolo, avem 75% şanse să ne calificăm, chiar mai mult, că suntem net superiori. Am avut ocazii inimaginabile, iar greşelile noastre… Două penalty-uri, trebuiau să joace în 10„.

Partida retur dintre Auda și FCSB va avea loc pe 30 iulie, de la ora 19:00. Meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

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