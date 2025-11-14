Barcelona vrea să construiască o statuie a lui Lionel Messi la Camp Nou. Anunţul lui Joan Laporta - Antena Sport

Închide meniul
Barcelona vrea să construiască o statuie a lui Lionel Messi la Camp Nou. Anunţul lui Joan Laporta

Publicat: 14 noiembrie 2025, 10:10

Lionel Messi, la revenirea pe Camp Nou/ Instagram

Preşedintele clubului Barcelona, Joan Laporta, a declarat, joi, că gruparea intenţionează să ridice o statuie a lui Lionel Messi în faţa stadionului Camp Nou, recent renovat, în timp ce echipa catalană se pregăteşte să-şi onoreze golgheterul record după vizita emoţionantă a acestuia la arenă.

Messi, în vârstă de 38 de ani, s-a întors duminică la Barcelona pentru a vizita stadionul renovat pentru prima dată de la plecarea sa din club în 2021, postând ulterior pe Instagram că speră să „se întoarcă într-o zi, şi nu doar pentru a-şi lua rămas bun ca jucător”.

Laporta, vorbind la o prezentare de carte la Barcelona, a declarat că membrii consiliului de administraţie au discutat deja planurile pentru un omagiu permanent adus câştigătorului Cupei Mondiale din Argentina.

„Messi va fi întotdeauna legat de Barca, el ştie că uşile sunt deschise pentru el. Avem un respect absolut pentru el, merită cel mai bun omagiu”, a spus el.

„Ar trebui să aibă o statuie la Spotify Camp Nou, la fel ca (Johan) Cruyff şi (Laszlo) Kubala. Este unul dintre acei jucători iconici care şi-au lăsat amprenta asupra noastră. Am discutat despre asta la o şedinţă şi lucrăm la asta. Familia trebuie să fie de acord, iar toţi fanii Barça şi-ar dori asta”, a spus Laporta.

Laporta a respins anterior sugestiile că Messi ar putea reveni să joace pentru Barça, calificând ideea drept „nerealistă”, având în vedere contractul atacantului cu echipa Inter Miami din MLS, pe care l-a prelungit luna trecută.

Messi, care s-a alăturat academiei Barça la 13 ani, a marcat 672 de goluri în 778 de apariţii şi a condus echipa la 10 titluri LaLiga, patru coroane Champions League şi trei Cupe Mondiale ale Cluburilor în cei 21 de ani petrecuţi la club.

Camp Nou, închis timp de aproape 900 de zile pentru renovare, s-a redeschis vineri cu o sesiune de antrenament la care au participat peste 20.000 de fani.

