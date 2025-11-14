Barcelona vrea să construiască o statuie a lui Lionel Messi la Camp Nou. Anunţul lui Joan Laporta - Antena Sport

Preşedintele clubului Barcelona, Joan Laporta, a declarat, joi, că gruparea intenţionează să ridice o statuie a lui Lionel Messi în faţa stadionului Camp Nou, recent renovat, în timp ce echipa catalană se pregăteşte să-şi onoreze golgheterul record după vizita emoţionantă a acestuia la arenă.

Messi, în vârstă de 38 de ani, s-a întors duminică la Barcelona pentru a vizita stadionul renovat pentru prima dată de la plecarea sa din club în 2021, postând ulterior pe Instagram că speră să „se întoarcă într-o zi, şi nu doar pentru a-şi lua rămas bun ca jucător”.

Barcelona vrea să construiască o statuie a lui Lionel Messi la Camp Nou

Laporta, vorbind la o prezentare de carte la Barcelona, a declarat că membrii consiliului de administraţie au discutat deja planurile pentru un omagiu permanent adus câştigătorului Cupei Mondiale din Argentina.

„Messi va fi întotdeauna legat de Barca, el ştie că uşile sunt deschise pentru el. Avem un respect absolut pentru el, merită cel mai bun omagiu”, a spus el.

„Ar trebui să aibă o statuie la Spotify Camp Nou, la fel ca (Johan) Cruyff şi (Laszlo) Kubala. Este unul dintre acei jucători iconici care şi-au lăsat amprenta asupra noastră. Am discutat despre asta la o şedinţă şi lucrăm la asta. Familia trebuie să fie de acord, iar toţi fanii Barça şi-ar dori asta”, a spus Laporta.