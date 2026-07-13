Agentul lui Michael Olise a rupt tăcerea! Ce decizie a luat starul francez în privința Realului

Michael Olise mai are contract cu Bayern Munchen până la data de 30 iunie 2029, însă campioana Germaniei vrea să îi propună fotbalistului prelungirea acordului, în încercarea de a-l convinge să rămână pe Allianz Arena.
Florentino Perez și-l dorește cu insistență pe starul francez cotat la 150 de milioane de euro, iar agentul jucătorului a făcut un anunț care îi va da mari speranțe președintelui de la Real Madrid.
Michael Olise la Real Madrid? Ce spune agentul său
Michael Olise este concentrat pe Campionatul Mondial, acolo unde Franța va lupta cu Spania pentru un loc în ultimul act al competiției. Fotbalistul are însă și o decizie importantă de luat în ceea ce privește viitorul său.
Agentul starului din Hexagon i-a recomandat să discute cu cei de la Bayern Munchen, dar să țină legătura și cu oficialii de la Real Madrid, în eventualitatea în care va primi acceptul bavarezilor să își pregătească plecarea.
„Michael Olise este concentrat în prezent pe echipa națională a Franței, dar după Cupa Mondială vrea să se întâlnească cu Bayern Munchen pentru a discuta despre viitorul său și a-și deschide ușa către Real Madrid.
Mbappe, Tchouameni și Konate vorbesc cu el, îndemnându-l să ceară clubului german să-l lase să semneze cu giganții spanioli. Chiar dacă sunt dispuși să-l dea, cei de la Bayern vor cere o sumă de transfer consistentă”, au scris cei de la Defensa Central.
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