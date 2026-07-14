Mobilizare impresionantă de forţe de ordine în Franţa, înainte de semifinala de la Mondial cu Spania!

Aproximativ 70.000 de poliţişti şi jandarmi sunt desfăşuraţi marţi pe întregul teritoriu francez, inclusiv 7.000 la Paris şi în regiunea pariziană. Semifinala de vis Franţa – Spania de la Campionatul Mondial se dispută chiar de Ziua Naţională a Franţei. Meciul e transmis de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Mai puţin de 200 de arestări, o scădere puternică faţă de anul trecut, au avut loc în noaptea de luni spre marţi, care a marcat începutul festivităţilor de Ziua Naţională a Franţei, a anunţat marţi ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, care salută un bilanţ ”per ansamblu pozitiv”, relatează AFP.

Mai puţin de 200 de arestări în noaptea de luni spre marţi, în scădere faţă de anul trecut

Ministrul francez de Interne a declarat postului BFMTV, după defilarea militară de pe bulevardul Champs-Élysées, că în cursul nopţii au avut loc “188 de arestări”, faţă de 389 anul trecut.

“În total, 140 de oraşe au fost implicate în episoade de violenţă urbană”, a precizat el.

Acesta este rezultatul unor intervenţii ale poliţiei şi jandarmeriei, în funcţie de zone, “sistematice, în vederea opririi foarte rapide a tulburărilor”, a declarat ministrul.