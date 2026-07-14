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Mobilizare impresionantă de forţe de ordine în Franţa, înainte de semifinala de la Mondial cu Spania!

Bogdan Stănescu Publicat: 14 iulie 2026, 18:56

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Mobilizare impresionantă de forţe de ordine în Franţa, înainte de semifinala de la Mondial cu Spania!

Preşedintele Emmanuel Macron, la parada de Ziua Franţei / Hepta

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Aproximativ 70.000 de poliţişti şi jandarmi sunt desfăşuraţi marţi pe întregul teritoriu francez, inclusiv 7.000 la Paris şi în regiunea pariziană. Semifinala de vis Franţa – Spania de la Campionatul Mondial se dispută chiar de Ziua Naţională a Franţei. Meciul e transmis de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Mai puţin de 200 de arestări, o scădere puternică faţă de anul trecut, au avut loc în noaptea de luni spre marţi, care a marcat începutul festivităţilor de Ziua Naţională a Franţei, a anunţat marţi ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, care salută un bilanţ ”per ansamblu pozitiv”, relatează AFP.

Mai puţin de 200 de arestări în noaptea de luni spre marţi, în scădere faţă de anul trecut

Ministrul francez de Interne a declarat postului BFMTV, după defilarea militară de pe bulevardul Champs-Élysées, că în cursul nopţii au avut loc “188 de arestări”, faţă de 389 anul trecut.

“În total, 140 de oraşe au fost implicate în episoade de violenţă urbană”, a precizat el.

Acesta este rezultatul unor intervenţii ale poliţiei şi jandarmeriei, în funcţie de zone, “sistematice, în vederea opririi foarte rapide a tulburărilor”, a declarat ministrul.

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Laurent Nuñez a relevat de asemenea, o “scădere a folosirii de mortiere de artificii” împotriva forţelor de ordine.

“Anul trecut, am avut aproape 650 de folosiri de mortiere (de artificii) şi am scăzut la un pic peste 300”, a declarat el.

Ministrul a subliniat însă că s-a înregistrat o “creştere semnificativă” a confiscării acestor artificii folosite ca mortiere – “520 (în noaptea de luni spre marţi), faţă de aproximativ 150 anul trecut”.

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“Există o acţiune hotărâtă a forţelor de securitate internă”, a declarat el.

Însă “aceasta a fost doar prima parte. A doua parte (are loc marţi), plus meciul Franţa-Spania (în semifinala Cupei Lumii la Fotbal)”, a declarat el.

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