Suma uriaşă pentru care s-a vândut tricoul lui Vozinha de la Mondial! Record înregistrat de portarul devenit celebru

Tricoul lui Vozinha din faza grupelor de la Mondial s-a vândut la licitaţie pe platforma MatchWornShirt, pentru suma record de 11.116 euro. Anterior, cele mai scumpe tricouri ale unui portar vândute vreodată pe această platformă au fost cel al lui Alisson Becker, purtat într-un meci dintre Liverpool şi Tottenham, şi cel al lui Neuer, din meciul Germania – Scoţia de la EURO 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tricoul lui Alisson fusese vândut pentru 10.131 de euro, iar cel al lui Neuer pentru 9.047 de euro.

Oferta uriașă primită de Vozinha după ce a impresionat la Campionatul Mondial! Ar putea deveni coleg cu Messi la Inter Miami

Unul dintre cele mai mari staruri născute la Campionatul Mondial din această vară a fost portarul Insulelor Capului Verde, Vozinha. Prestațiile lui în meciurile cu Spania, Uruguay sau Argentina au atras atenția întregii lumi și a ajuns să aibă 25 de milioane de urmăritori pe Instagram, de la 50.000 câți avea înaintea turneului final.

Surprinzător poate, dar Vozinha a rămas liber de contract pe perioada turneului final! Contractul lui Vozinha cu Chaves de Portugal, echipa la care a evoluat în ultimii doi ani, a expirat la finalul lunii iunie. Și chiar dacă Vozinha are 40 de ani, portarul vrea să continue cariera. Iar prima ofertă a venit din Major League Soccer, de la Inter Miami!

Conform spaniolilor de la AS, Vozinha ar putea juca alături de Messi, ajutat și de statutul de jucător liber de contract. „Nu există încă un acord, însă interesul este real”, au scris jurnaliștii spanioli.