Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Suma uriaşă pentru care s-a vândut tricoul lui Vozinha de la Mondial! Record înregistrat de portarul devenit celebru

Suma uriaşă pentru care s-a vândut tricoul lui Vozinha de la Mondial! Record înregistrat de portarul devenit celebru

Bogdan Stănescu Publicat: 14 iulie 2026, 18:27

Comentarii
Suma uriaşă pentru care s-a vândut tricoul lui Vozinha de la Mondial! Record înregistrat de portarul devenit celebru

Vozinha la finalul meciului cu Argentina de la Mondial / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Tricoul lui Vozinha din faza grupelor de la Mondial s-a vândut la licitaţie pe platforma MatchWornShirt, pentru suma record de 11.116 euro. Anterior, cele mai scumpe tricouri ale unui portar vândute vreodată pe această platformă au fost cel al lui Alisson Becker, purtat într-un meci dintre Liverpool şi Tottenham, şi cel al lui Neuer, din meciul Germania – Scoţia de la EURO 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tricoul lui Alisson fusese vândut pentru 10.131 de euro, iar cel al lui Neuer pentru 9.047 de euro.

Oferta uriașă primită de Vozinha după ce a impresionat la Campionatul Mondial! Ar putea deveni coleg cu Messi la Inter Miami

Unul dintre cele mai mari staruri născute la Campionatul Mondial din această vară a fost portarul Insulelor Capului Verde, Vozinha. Prestațiile lui în meciurile cu Spania, Uruguay sau Argentina au atras atenția întregii lumi și a ajuns să aibă 25 de milioane de urmăritori pe Instagram, de la 50.000 câți avea înaintea turneului final.

Surprinzător poate, dar Vozinha a rămas liber de contract pe perioada turneului final! Contractul lui Vozinha cu Chaves de Portugal, echipa la care a evoluat în ultimii doi ani, a expirat la finalul lunii iunie. Și chiar dacă Vozinha are 40 de ani, portarul vrea să continue cariera. Iar prima ofertă a venit din Major League Soccer, de la Inter Miami!

Conform spaniolilor de la AS, Vozinha ar putea juca alături de Messi, ajutat și de statutul de jucător liber de contract. „Nu există încă un acord, însă interesul este real”, au scris jurnaliștii spanioli.

Reclamă
Reclamă

Vestea a venit și după ce Vozinha și Leo Messi au conversat pe teren la finalul nebuniei din șaisprezecimile Campionatului Mondial, Argentina – Insulele Capului Verde 3-2, meci în care Vozinha a primit gol de la Messi, însă a reușit să pareze o lovitură liberă a acestuia. Vozinha a reuşit o intervenţie excelentă și la o altă fază când Messi scăpase singur.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lorena a luat la BAC 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie şi a făcut contestaţii la ambele. Care e media finală
Observator
Lorena a luat la BAC 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie şi a făcut contestaţii la ambele. Care e media finală
Atenție, Dinamo! Clubul de tradiție din Superliga a plătit 165.000 de euro și a scăpat de interdicția de a face transferuri
Fanatik.ro
Atenție, Dinamo! Clubul de tradiție din Superliga a plătit 165.000 de euro și a scăpat de interdicția de a face transferuri
19:30

Florin Talpan, cercetat disciplinar! Biroul său a fost sigilat, iar laptopul i-a fost reţinut! Reacţia comandantului clubului
19:10

EXCLUSIVRadu Miruță nu lasă Steaua fără bani, dar avertizează: „Pe tura mea asta n-o să se întâmple!”
19:04

10.000.000 de euro pentru trei jucători de la Universitatea Craiova. Un club legendar din Spania a făcut oferta
18:56

Mobilizare impresionantă de forţe de ordine în Franţa, înainte de semifinala de la Mondial cu Spania!
18:55

Franţa – Spania LIVE VIDEO (marţi, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Luptă uriaşă pentru finala Campionatului Mondial
18:42

Vestea zilei în Turcia: „Gaziantep l-a transferat pe Calhanoglu!” Rădoi l-a adus back-up pentru un român
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene 3 Şoc în fotbalul internaţional. A murit arbitrul exclus de la Cupa Mondială, la câteva săptămâni de la decizie! Avea 38 de ani 4 Patru plecări “dintr-un foc” de la Dinamo. Jucătorii la care a renunţat Nuno Campos, înainte de startul sezonului 5 Gigi Becali se dezlănţuie pe piaţa transferurilor! A anunţat alte trei veniri la FCSB, după ce s-a înţeles cu Drăguş! 6 George Pușcaș, OUT de la Dinamo! Situație tensionată după ultimele discuții
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!