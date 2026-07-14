Antrenorul din Liga 1 care a prezis că Brazilia va fi o dezamăgire la Mondial a spus care va fi finala World Cup

Antrenorul formaţiei UTA Arad, Adrian Mihalcea (50 de ani), care a prezis că Brazilia va fi o dezamăgire la acest Mondial, a spus cine va juca finala FIFA World Cup 2026. Mondialul american se vede în continuare în Universul Antena. Semifinala Franţa – Spania e în direct astăzi, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY, iar cea de a doua semifinală, Anglia – Argentina, e în direct miercuri, de la ora 22:00, tot pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Adrian Mihalcea e de părere că vom asista la o reeditare a finalei din 2022, dintre Franţa şi Argentina. Finala mare e duminică, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în timp ce finala mică poate fi urmărită în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, tot pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Adrian Mihalcea mizează pe o finală între Franţa şi Argentina la Mondial! Crede că de această dată se va impune naţionala lui Deschamps

“Rămân pe ce am anticipat când nu începuse încă Mondialul, că finala va fi Franța – Argentina și că de această dată vor învinge europenii. Până la urmă n-au fost mari surprize, dovadă că în semifinale au ajuns cele mai tari echipe”, a declarat Adrian Mihalcea pentru gsp.ro.

„Bine că finala Mondialului va fi a doua zi după meciul nostru din debutul campionatului și o să mă pot uita. Până atunci, «haide Franța!»”, a mai spus antrenorul arădenilor.

„Brazilia va fi o dezamăgire, are jucători supraevaluați”, spunea Adrian Mihalcea înainte de startul Campionatului Mondial.